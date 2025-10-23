TikTok і сприйняття тіла: як соцмережі впливають на самооцінку дівчат / © Credits

Реклама

Нове дослідження, опубліковане в Psychology of Popular Media, показує, що те, як жінки взаємодіють із контентом на TikTok, може формувати їхнє ставлення до власного тіла та навіть відкрити шлях до косметичних процедур.

Коментарі як джерело позитиву та небезпеки

Виявляється, що часті коментарі про зовнішність інших користувачів TikTok пов’язані з високим рівнем оцінки власного тіла. Простими словами, якщо ви часто хвалите чи підтримуєте когось у відео, це може підвищувати вашу власну впевненість. Позитивні коментарі — це форма соціальної підтримки. Вони зменшують стрес і дають відчуття приналежності.

Але тут є й підводний камінь. Ті ж самі коментарі також підвищують готовність розглядати косметичні операції. Тобто фокус на зовнішності може стимулювати бажання змінити свою зовнішність, навіть якщо самооцінка здається позитивною.

Реклама

Як знаменитості та фітнес акаунти впливають на наше сприйняття

Дослідження також показало, що підписка на акаунти знаменитостей пов’язана з більшою незадоволеністю тілом. Чому, бо зірки демонструють ідеально відредаговані образи, а перегляд таких відео змушує користувачок відчувати себе менш привабливими.

Схожа тенденція спостерігається для фітнес інфлюенсерів, їхні поради про тренування та зовнішність підвищують схильність до косметичних процедур, але не завжди через негативне ставлення до свого тіла. Тут може спрацьовувати прагнення до «самовдосконалення» та слідування ідеалам зовнішності, які просувають інфлюенсери.

Що це означає

Важливо усвідомлювати контент, який ви споживаєте. Постійний перегляд ідеалізованих образів може впливати на настрій та самооцінку.

Позитивна взаємодія з іншими, наприклад, коментарі, лайки та підтримка, може дійсно підвищувати самооцінку.

Критичний підхід до контенту допомагає уникнути надмірного тиску змінювати зовнішність через косметику чи хірургію.

Баланс офлайн і онлайн: час на спорт, спілкування з друзями та відпочинок від соцмереж знижує ризик розвитку невпевненості у собі.

Не обмежуйте своє життя лише TikTok. Звертайте увагу на реальні відчуття від власного тіла та спробуйте підтримувати його здоров’я й добробут поза екраном. Важливо відчувати власну цінність незалежно від лайків та переглядів.

TikTok може бути джерелом натхнення, нових ідей та трендів, але взаємодія з платформою потребує свідомого підходу, особливо для молодих жінок, які формують своє ставлення до тіла та краси.