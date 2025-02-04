Токсичний начальник: 6 способів не втратити розум і роботу

Неприємності на роботі часто можуть бути пов'язані з тим, що ваш начальник – токсична людина. В цьому разі важливо визначитися, чи це так, і виробити стратегію поведінки таким чином, щоб зробити свою роботу більш прийнятною емоційно.

Токсичний начальник може перетворити ваше життя на пекло. Але в наш час розкіш пошуку комфортного робочого місця з приємним колективом і чуйним емпіричним керівництвом доступна не багатьом.

Тому у PureWow поговорили з двома експертками – тренеркою з лідерства, докторкою Марджі Воррелл та психотерапевткою Ісрою Насір – про попереджувальні про токсичність керівництва знаки, на які варто звернути увагу, та стратегії, які допоможуть впоратися з ситуацією.

Вони керують через залякування

Якщо ви постійно почуваєтеся на межі, боїтеся критики, звинувачень чи приниження, це ознака того, що ваш бос керує залякуванням, а не натхненням. Насір додає, що коли керівник створює культуру, побудовану на страху, ви помітите, що люди ходять навшпиньки, не наважуються ділитися ідеями або мовчать на нарадах через страх відплати.

Вони привласнюють собі заслуги за вашу роботу

Ви витрачаєте години й години роботи на презентацію, а ваш бос привласнює собі заслуги перед своїм босом – це класичний хід токсичного начальника. Воррелл зазначає, що токсичний бос швидко привласнює ваші досягнення, але завжди погрожує вам пальцем, коли щось іде не так.

Вони або мікроменеджери, або недоменеджери

Є золота середина, коли йдеться про те, наскільки ваш менеджер залучений у ваше повсякденне життя: ви хочете відчувати, що вам довіряють виконувати вашу роботу, не перебуваючи постійно під мікроскопом, але також ви хочете бути впевнені, що якщо у вас виникнуть проблеми, ваш бос на вашому боці. За словами Насір, токсичні начальники не можуть дотриматися цього балансу. Вона зазначає, що такі боси є або мікроменеджерами і нещадно наглядають за завданнями, з якими ви цілком здатні впоратися, або вони недоступні, коли вам дійсно потрібне керівництво.

Вони мають непослідовні очікування

Терміни виконання робіт постійно змінюються. Одного разу вас хвалять за ініціативу, а наступного дня – лають за те, що ви надто поквапилися.

Вони не приховують, що мають улюбленціі

Одна справа, якщо деякі люди у вашому робочому оточенні ближчі до боса, і зовсім інша, але якщо ця близькість призводить до кращого ставлення – це червоний прапорець. Гра в улюбленців може розділити команду, підірвати довіру та створити культуру образи, каже Воррелл.

Вони орієнтовані на звинувачення, а не на рішення

Токсичний бос перебільшує ваші помилки і ніколи не дозволяє вам забути, що одного разу ви зробили щось не так, замість того, щоб працювати з вами та гарантувати, що це не повториться. Це один зі способів підірвати вашу впевненість, що, за словами Насір, також відбувається за допомогою тонких, зневажливих коментарів або порівняння вас з іншими, змушуючи вас сумніватися у власній цінності та здібностях.

Вони виснажують вашу енергію

Як і майже всі токсичні люди, такий бос виснажує вас емоційно. Воррелл радить, що в ситуації, коли ви щодня відчуваєте стрес через роботу і поведінку начальника, настав час шукати іншу компанію.

Як впоратися з токсичним начальником: 6 стратегій

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І Насір, і Воррелл наголошують на важливості ведення обліку взаємодій і рішень, особливо коли йдеться про обіцянки чи звинувачення, що може захистити вас і забезпечити ясність. Також ви можете розглянути можливість ескалації. Якщо є така опція і ви почуваєтеся в безпеці, повідомте про свої побоювання відділ кадрів або вищу інстанцію. Проте будьте реалістами – деякі компанії захищають токсичних лідерів.

Встановіть межі

Кордони важливі у всіх взаєминах, зокрема з вашим босом. Визначтеся, яку поведінку ви терпітимете, а яку – ні. Якщо ваш начальник постійно перебирає міру, спокійно, але твердо владнайте цю проблему. Незалежно від того, вирішуєте ви непорозуміння чи з'ясовуєте очікування, робіть це з упевненістю і повагою.

Зосередьтеся на тому, що можете контролювати

Ви і ваш начальник – обоє дорослі люди, навіть якщо він не завжди так поводиться. Це означає, що ви не можете контролювати його поведінку, але можете контролювати свою. Ви не можете змінити свого боса, але можете керувати власними реакціями, підтримувати професіоналізм і зосередитися на тому, щоб робити свою роботу якнайкраще. Відвідування психотерапевта може бути дуже корисним для цього.

Знайдіть союзників

Підтримуйте стосунки з колегами, які розуміють ваш досвід. У таких ситуаціях життєво важливою є система підтримки. Однак вам треба дотримуватися обговорення, пов'язаного суто з робочими питаннями, і уникати особистих зауважень про вашого керівника. Наприклад, якщо він має звичку переривати вас, залучіть надійних колег, які допоможуть протистояти цьому, попросивши вас повторити або сказавши щось на кшталт: "Я хотів би почути, що __ говорив про (робочий проєкт)". Поговоріть з такими колегами або зверніться по пораду, підтримку та перспективу. Обмін досвідом може допомогти вам почуватися менш ізольованими, і ви можете виявити, що інші відчувають те саме, і зможете підтримувати одне одного.

Намагайтеся не сприймати речі надто особисто

Це набагато легше сказати, ніж зробити. Але просто те, що хтось піднявся по службі, не означає, що у нього все гаразд. Часто токсичними керівниками рухає невпевненість, і принижуючи вас, вони намагаються піднятися. ож не персоналізуйте їхню поведінку. Вона говорить про них набагато більше, ніж про вас.

Зосередьтеся на турботі про себе

Не дивно, що токсичний начальник може завдати шкоди вашому психічному й фізичному здоров'ю, тому так важливо дбати про себе поза офісом. Воррелл і Насір пропонують інвестувати в заняття, які заряджають вас енергією, і встановлювати межі для захисту вашої енергії, а також будувати повноцінне життя поза роботою, займаючись хобі, дружбою та іншими видами діяльності.

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