Топ-19 несподіваних фактів про жінок, які ніколи не мали дітей

У сучасному суспільстві ми дедалі частіше чуємо про «чайлдфрі». Хтось називає це свідомим вибором, інші — особистими обставинами, а дехто й досі ставиться до цього з упередженням. Та чи відомо вам, що бездітність — це не аномалія, а звична частина історії людства і що бездітне життя може бути не менш змістовним, щасливим і наповненим.