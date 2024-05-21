Топ -5 фактів про депресію, яких ви могли не знати

Депресія – дуже складна й тяжка хвороба. Це не романтичні зітхання, сумні пісні та чорний одяг, це неправильна робота мозку і дисбаланс певних гормонів.

В кінематографі та музиці депресивний стан звикли романтизувати, хоча насправді романтики там зовсім немає. На сьогодні психотерапевтія не може похизуватися повним зціленням від цієї недуги. Вона не лікується спогляданням краси, вдиханням ароматів квітів чи прослуховуванням позитивної музики.

Депресію можна підтримувати препаратами, які призначає лікар. Багато людей бояться визнати та прийняти той факт, що у них є депресія і її треба лікувати. Хтось просто не звертає уваги та повільно чахне на очах близьких, а хтось навіть не знає про симптоми депресії та не може зрозуміти, що з ним коїться.

На сторінці Odd. Ballz вийшло відео, присвячене фактам про депресію, яких ви могли не знати.

Погіршення пам’яті

Люди, які борються з тривогою та депресією, не можуть багато чого запам’ятати. Це відбувається через те, що вони приділяють багато уваги тому, як пережити той чи інший момент життя, тож вони не до кінця розуміють, що насправді з ними відбувається. Через це у них можуть формуватися викривлені спогади.

Больові паралелі

Емоційний біль, який відчувають деякі люди з депресією та підвищеною тривожністю, може бути рівноцінним фізичному болю, а інколи навіть виснажливішим. Насправді сканування мозку показало, що емоційний біль активує ті самі ділянки мозку, які пов’язані з фізичним болем.

Сприйняття часу

Депресія може змінити уявлення про час і його сприйняття. Деякі люди з депресією кажуть, що час для них тече інакше. Дні можуть здаватися тижнями або місяцями, що може сприяти відчуттю безнадії.

Нервова регуляція травної системи

Нові дослідження травної системи свідчать про зв’язок між здоров’ям і нормальною роботою кишківника та психічним добробутом. Дисбаланс кишкових бактерій може сприяти розладу настрою людини.

Подвійна діагностика

Супутня патологія. Депресія часто виникає разом з іншими психічними захворюваннями, як-от тривожні розлади або зловживання психоактивними речовинами, що ускладнює діагностику й лікування.

Якщо у вас є якісь з вищенаведених фактів, вам складно жити і вас турбує тривога, тахікардія чи панічні атаки, зверніться до лікаря по допомогу. Краще зупинити хворобу на початку і допомогти собі побачити цей світ кольоровим, ніж терпіти його чорно-білий нуар.

До речі, нещодавно ми писали про те, що робити, коли страшно.

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