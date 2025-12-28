Топ-6 продуктів і напоїв, які можуть непомітно підвищувати рівень стресу / © Credits

Стрес не завжди приходить від дедлайнів або суперечок, іноді його «підкидають» улюблені продукти та напої. Солоні снеки, солодкі десерти чи навіть ранкова кава можуть непомітно підвищувати рівень кортизолу та впливати на ваш настрій, енергію та загальне самопочуття. У своїй статті видання Real Simple розповіло, які звички харчування варто переглянути та які здорові альтернативи допоможуть залишатися щодня спокійними та бадьорими.

Солоні пакетовані снеки. Чипси, крекери, заморожені готові страви, ароматизовані снеки — вони часто містять прості вуглеводи, транс і насичені жири, багато солі. Все це може підвищувати кортизол і тиск, викликати запалення та порушувати баланс мікрофлори кишківника. Замість них оберіть горіхові чи насіннєві крекери, запечені в олії оливи чи кокоса, чи сирі горіхи. Якщо обираєте пакетоване, їжте невеликими порціями та поєднуйте з білком або клітковиною. Алкоголь. Трохи вина чи коктейль на вечір, здається, що розслабляє, але алкоголь спочатку знижує кортизол, а потім викликає «відскок» — підвищену активність гормону стресу, особливо під час відходу від дії спиртного. Хронічне вживання може порушувати сон і підвищувати тривожність. Краще обрати безалкогольні альтернативи, чергування води між напоями, обмеження алкоголю до 1–2 днів на тиждень. Енергетичні напої. Ця бадьорість після кофеїну може закінчитися тремтінням, безсонням і підвищенням кортизолу. Оберіть зелений чай з L-теаніном — він містить менше кофеїну, але діє заспокійливо. Пакетовані солодощі. Цукерки та десерти викликають різкі коливання цукру у крові, це активує гормон стресу. Замість цього оберіть чорний шоколад з ягодами чи яблука з арахісовою пастою — солодко і без «цукрового стрибка». Газовані напої з цукром. Сода запускає стрибки глюкози та інсуліну, що також активує HPA-вісь і підвищує кортизол. Оберіть пребіотичні газовані напої чи воду з ягодами та цитрусами, трав’яний чи зелений чай. Солодкі кавові вершки. Кавові вершки з цукром чи штучними підсолоджувачами створюють ранковий «кортизоловий стрибок» і можуть подразнювати шлунок. Вживайте натуральне молоко чи рослинні аналоги, чи невелику кількість ванільного протеїнового коктейлю.

Стрес може бути непомітним, але харчування має прямий вплив на гормони. Коли ви свідомо обираєте продукти, можна зменшити підвищення кортизолу, покращити настрій та знизити тривожність. Замість повної відмови від улюблених смаколиків, просто дайте перевагу «спокійнішим» альтернативам.