Топ-7 причин роздратування: чому у нас виникають негативні емоції

Топ-7 причин постійного роздратування: чому ми постійно злі

Дослідження Gallup Global Emotions Report показало, що рівень негативних емоцій у світі досяг рекордної позначки і серед них — злість на одному з перших місць. Тож чому ми постійно сердимося, розповіло видання Psychology Today і виокремило кілька основних причин, зрозумівши їх, можна навчитися краще контролювати власний емоційний стан.

Ми хронічно недосипаємо. Кожен третій дорослий спить менше норми. В Україні ситуація навіть гірша, адже українці мають проблеми зі сном через стрес і тривогу. Недосип робить нас чутливішими до стресу та загострює будь-які негативні емоції, особливо злість.

Ми перевантажені інформацією. Кілька десятків повідомлень у месенджерах, сотні листів на пошті, нескінченний потік новин і соцмережі — наш мозок постійно у стані «бойової готовності». Це спричиняє емоційне виснаження та відчуття, що ми нічого не встигаємо. А роздратування стає природною реакцією на цей тиск.

Ми боїмося. Стрічки новин переповнені повідомленнями про війну, злочини, економічні проблеми. Хронічний страх — один із головних тригерів злості. Він активує ті самі ділянки мозку, що й гнів. Тож людина, яка постійно живе у стані тривоги, схильна швидше «вибухати».

Ми страждаємо від спеки. Літня спека чи задушливий офіс теж можуть стати причиною агресії. Глобальне потепління підвищує ризик агресивної поведінки у людей. Чим вища температура, тим більше випадків сварок і навіть злочинів, які підтверджують кримінологічні дані з різних країн.

Ми живемо у світі конкуренції. Садочок для дитини, місце у популярному ресторані чи навіть паркомісце у центрі міста — усе стає змаганням. Постійне відчуття, що «ресурсів не вистачить на всіх», формує нульову терпимість до перешкод і породжує агресію навіть у дрібницях.

Ми переживаємо фінансовий тиск. Інфляція, високі комунальні платежі, дорожнеча продуктів — усе це тримає людей у постійному стресі. Фінансова нестабільність напряму пов’язана з депресіями, тривожними розладами та підвищеною дратівливістю. Не дивно, що через гроші люди сваряться у родинах і на роботі.

Ми відчуваємо фізичний біль. За даними того ж Gallup Report, майже третина дорослих у світі щодня страждають від хронічного болю. А будь-який дискомфорт, навіть звичайний головний біль, впливає на наш настрій. Хронічний біль часто супроводжується гнівом, адже людина втрачає контроль над власним тілом і життям.

Як впоратися зі злістю

Попри те, що причини злості глобальні, ми можемо навчитися краще контролювати себе:

Будьте добрими до себе. Самокритика лише підсилює негатив. Самоспівчуття покращує сон і психічне здоров’я.

Вчіться прощати. Це не означає виправдовувати інших, а звільняти себе від тягаря образи. Прощення знижує рівень гніву та покращує психологічний стан.

Використовуйте метод STOP . Зупиніться. Зробіть вдих. Спостерігайте за емоцією. Продовжуйте дію вже свідомо. Навіть кілька секунд паузи можуть врятувати від необдуманих слів або вчинків.

Подбайте про тіло. Регулярна фізична активність, здорове харчування, йога, дихальні практики — прості методи, які знижують рівень стресу та допомагають тримати емоції під контролем.

Злість — це природна емоція, без якої ми не змогли б захищати себе. Але у сучасному світі її надлишок руйнує стосунки, здоров’я та якість життя. Важливо пам’ятати, що ми не завжди можемо змінити зовнішні обставини, але можемо навчитися реагувати на них спокійніше.