Трансформація стосунків: чому ми повторюємо одні й ті ж самі помилки з різними партнерами

Під час війни майже кожен з нас стикається з проблемами в особистому житті. Здебільшого це пов’язано з тим, що багато жінок з дітьми наразі перебувають за кордоном, в той час як чоловіки залишаються вдома.

Гештальт-психотерапевтка Марина Іванова розповіла про те, яку трансформацію проходять будь-які стосунки між жінкою і чоловіком. Марина каже, що мало хто знає, що стосунки в парі проходять одні і ті самі фази, а перехід з однієї на іншу супроводжується кризами. Від того, як пари проходять ці складні етапи залежить їхній зв'язок. Розбираємося, що це за этапи.

Ідеалізація

Триває 12-18 місяців. В цей час все в людині здається прекрасним, навіть недоліки. Це фаза закоханості, в організмі вирують гормони, стосунки стають наче наркотиком. В цей період не варто приймати серйозних рішень.

Перенасичення

Партнера стає наче надто багато, вир почуттів минає, люди починають жити разом і їм треба домовитись про правила, за якими вони будуть жити, як вони бачать майбутнє. Тут починаються перші конфлікти і образи, розчарування. Але проживаючи цю кризу, можна навчитись тверезо оцінювати партнера і вести себе поруч одне з одним більш природньо.

Фаза відмінності

Це одна з найскладніших фаз. Партнери наче концентруються лише на недоліках, багато сваряться. Саме тут здається, що найлегший вихід розійтись. Але по-перше, можна втратити перевірені часом стосунки, по-друге, з іншою людиною все почнеться з першої фази. Якщо партнерам вдається пропрацювати цю кризу, це зробить їх союз міцнішим.

Фаза відновлення

Тут сварки у пар якщо і стаються, та не здаються катастрофою, бо партнери знають, що конфлікти вирішать, домовляться. Саме на цій стадії люди часто звертаються до сімейних терапевтів, бо тут партнери готові домовлятися.

Фаза поваги

Це перша стадія любові. Тут у партнерів з'являються обов'язки одне перед одним, але не через провину чи інші способи маніпуляції, а через те, що хочеться безкорисливо робити щось добре для коханої людини. Саме тут починають будуватися спільні цінності, фундамент стосунків, формується довіра, яка стає опорою.

Фаза дружби

Партнери стають одне для одного найближчими людьми, довіряють одне одному. Ця стадія може так і не наступити в стосунках, бо для дружби необхідно не боятися бути вразливим перед іншою людиною, а показати свою вразливість це досить страшно.

Нагадаємо, раніше Марина розповідала нашим читачам, як не втратити стосунки під час війни.

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