Тривожний розлад: що це та як він впливає на наше повсякденне життя

Тривожний розлад може заволодіти нашим життям і буде здаватися, що зробити з цим нічого не можна. Це неправда, його можна подолати та йти вперед не озираючись.

Спеціально для каналу ЗДОРОВ'Я LIVE психіатр Євген Скрипник дав відповіді на найбільш розповсюджені запитання про тривожний розлад і розповів, як його можна подолати.

Що таке тривога

Насамперед варто розуміти, що сама по собі тривога не є чимось поганим. Це нормальний еволюційний процес того, що було закладено у нас ще багато тисяч років тому. Можна сказати, що люди, які тривожилися століття тому, вижили. Люди без тривоги помирали.

Що таке невроз

Невроз — це збірне поняття, достатньо старий термін, що означає зворотні зміни психічного стану. Невроз, зазвичай, проявляється тривогою. Насправді такого поняття немає. Його використовують, щоб було зрозуміло, що це аспект невротичного розладу. Отже, можна сказати, що невроз — це невротичний розлад.

Що таке тривожний розлад

Тривожний розлад — той самий невротичний розлад. Ці поняття тотожні. У класифікації існують: невротичні розлади та соматоформні розлади. Саме до перших відносяться тривожні розлади:

ПТСР (посттравматичний стресовий розлад);

ОКР (обсесивно-компульсивний розлад);

Соціофобія (страх комунікації з іншими людьми);

Фобічні розлади;

ГТР (генералізований тривожний розлад — стан надмірної, неконтрольованої тривоги);

Панічний розлад.

Симптоми тривожного розладу

Є люди, які можуть контролювати себе зовнішньо. Вони ніби залишаються спокійними, але внутрішньо постійно відчувають тривогу, прискорене серцебиття, можливі неприємні відчуття в ділянці шлунку. В інших людей весь їхній зовнішній вигляд може свідчити про тривожність. Це можна побачити в їхній манері говорити та поведінці.

Найхарактерніші зовнішні ознаки тривожного розладу:

Почервоніння шкіри;

Прискорене кліпання та рух очей;

Напруження мʼязів;

Тривога;

Прискорене серцебиття;

Коливання тиску;

Нудота;

Відчуття кому в горлі.

Однією з реакцій також є постійне відчуття небезпеки. У людини виділяється адреналін (незалежно від того чи присутня насправді небезпека), вона це відчуває та в неї зʼявляється три перші реакції:

Бий; Тікай; Завмри.

Виходячи з цього, у людей з тривожним розладом може бути різна реакція на нього. Хтось буде дуже знервований, а хтось залишатиметься у стані "завмри".

Крім того, є дуже багато людей, які відчувають не тільки тривогу, але й постійну втому, слабкість і сонливість. Такі люди, зазвичай, думають, що мають якесь захворювання, адже не можуть пояснити власні симптоми. Через це вони починають ще більше тривожитися. Йдуть до лікарів і часто не можуть знайти першопричину симптомів. Банально, проте у 90% причиною є саме тривога та внутрішня енергія, яку людина на неї витрачає. Виходить замкнене коло.

Жіночий тривожний розлад

Статистично жінки частіше страждають на тривожний розлад. На те може бути багато різних причин.

Наприклад, жінки, які мають дітей, турбується не лише про себе, а й про них. Крім того, соціальні фактори мають більший вплив саме на жінок. На додаток, такі постійні питання жінкам, як "А коли вже діти будуть?", "Вже час народжувати, коли ти вже?", можуть стати тригером та однією з причин тривожного розладу.

Тривожний розлад і генетика

Сам по собі, тривожний розлад — не генетичне захворювання та не передається спадково. Але часто буває, що якщо у батьків, бабусь і дідусів були, наприклад, панічні атаки, їх також матиме й дитина. Тут, скоріш за все, велику роль відіграє саме поведінка тривожної мами, яку з часом починає наслідувати дитина.

Тривожний розлад і психосоматика

Наприклад, мама, яка постійно повторює дитині фразу "Одягни шапку або захворієш", це неусвідомлено спонукає дитину до думок на кшталт, "Якщо я не одягну шапку, буду хворіти". Це вже тривожність — думки, що якщо вона зробить щось не так, з нею може щось статися. Так само спрацьовують фрази: "Як будеш переходити дорогу, подивись наліво, потім направо та ще раз наліво, інакше тебе зібʼють", "Як будеш ходити сама ввечері по вулиці, з тобою щось станеться".

Ніби прості застережливі фрази, але мають підводне каміння. І наступного разу, коди виникне подібна ситуація, мами не буде поруч, дитина відчує тривогу. Це вже буде звичка та поведінкова реакція.

Панічна атака та тривожність

Тривожний розлад: що це та як він впливає на наше повсякденне життя / Фото: Credits

Різниця між тривогою та панічною атакою полягає у часових рамках. Панічна атака продовжується короткий проміжок часу: пʼять або десять хвилин, пів години, а можливо й дві години. Може навіть виникати "звірячий" страх смерті. Водночас генералізована тривога довша, можна сказати, постійна.

При панічному розладі людина може спокійно жити: ходити на роботу, займатися домашніми справами, а потім у неї може виникнути панічна атака.

Якщо говорити про інтенсивність, то панічна атака врази перевищує тривожність. Тут присутні страх смерті, страх зійти з розуму, страх шизофренії тощо. При тривожному розладі присутні ті ж страхи, але проявляються вони не з такою силою.

Самопоміч при тривожному розладі

По-перше, необхідно спілкуватися з людьми навколо нас. Необхідно проговорити те, що вас турбує з людиною, якій ви довіряєте. Навіть якщо поруч з вами така ж тривожна людина, ви можете з нею поспілкуватися. Можливо, разом вам вдасться обговорити аспекти власних відчуттів та впоратися з тривожною хвилею; Необхідно використати техніку "Заземлення". Залучити всі пʼять органів чуття: на щось подивитися, до чогось прислухатися, чогось торкнутися, відчути якийсь аромат і смак; Потім скористатися технікою "Метелик". Схрестити руки на грудях і побити себе долонями (не сильно); Можна зробити вправу під назвою "Час тривоги". Кожного дня, у певний час, коли ви наодинці, записувати свої власні тривожні думки. Потім зачитувати вголос свої страхи та дати собі конкретний час потривожитися, наприклад, 20 хвилин. Все це треба робити наодинці.

Тривога та сон

Дуже важливо дотримуватися гігієни сну при тривожному розладі. Навіть якщо ви довго не можете заснути, бо у вас в голові цілий рій тривожних думок що дзижчать, вам допоможе систематика: засинати та прокидатися у конкретний час.

За годину до того, як ви лягаєте спати не сидіти в телефоні. Перед сном можна прогулятися та зробити мʼязову розтяжку.

І головне, якщо ви заснули о пʼятій ранку, не досипайте. Ви маєте встати у заздалегідь призначений час. Поступово ваш організм буде виснажуватися та ви засинатимете раніше.

Наостанок, необхідно дотримуватися інформаційної гігієни. Фільтрувати те, що ви читаєте та скільки.

Лікування тривожного розладу

Основним лікуванням є психотерапія. Людина має змінити власне мислення, поведінку та реакції на різні ситуації. Лікар може приписати використання антидепресантів. Інших ліків для лікування цього розладу не існує.

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