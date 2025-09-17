Тривога та депресія: корисні поради для мам, які піклуються про всіх, але забувають про себе / © Credits

Видання Kettering Health розповіло, що тривожні розлади має кожна 13-та людина у світі, а депресія — головна причина непрацездатності серед дорослих. І мами — не виняток. Навпаки, саме жінки, які виховують дітей, потрапляють у групу ризику, адже на них щодня лягає колосальний тягар турботи та відповідальності.

Ці стани називають перинатальними розладами настрою та тривожності (PMADs), вони можуть трапитися з будь-якою жінкою, незалежно від її соціального статусу, віку чи життєвого досвіду.

Основні симптоми, на які варто звернути увагу:

проблеми зі сном (занадто мало або, навпаки, надмірна сонливість),

дратівливість і різкі перепади настрою,

труднощі з концентрацією уваги,

зміни в апетиті,

втрата інтересу до речей, які раніше приносили радість,

постійне відчуття тривоги, нав’язливі думки чи навіть «відчуття приреченості».

Часто тривога та депресія переплітаються і жінка відчуває симптоми обох станів. У суспільстві, на жаль, й досі існує стереотип «ти ж мама, ти маєш тримати все під контролем». Через це багато жінок бояться визнати свої переживання та звернутися по допомогу.

Дозвольте собі свободу

Перший та найважливіший крок — прийняти свої емоції. Ви не «погана мама», якщо втомилися, роздратувалися чи відчули безсилля. Це нормальні людські реакції.

Знайдіть своє коло підтримки. Це можуть бути подруги, родичі, онлайн-спільноти мам чи групи психологічної допомоги. Важливо мати простір, де ви можете бути відвертими, без маски «все добре».

Діліться почуттями з близькими. Навіть якщо ви не готові до відвертих розмов, просте визнання «Мені зараз складно» — вже знімає частину тягаря.

Турбота про себе

Часто здається, що турбота про себе — це спа, масажі чи тижнева відпустка. Але для мами з малюком реальність зовсім інша. Тут важливі маленькі щоденні практики, які допомагають «підзарядити батарейку».

Ідеї для швидкого відновлення:

слухати аудіокниги чи подкасти під час поїздок або хатніх справ,

вставати на 10 хв раніше за дітей, щоб випити каву у тиші,

виконати просту дихальну вправу чи розтяжку після пробудження,

влаштовувати активності «мама та дитина»: спільна йога, танці на кухні, догляд за садом,

домовитися з партнером або бабусею, щоб хоча б раз на тиждень мати час «тільки для себе».

Важливість демонстрації емоцій дітям

Багато мам думають, що діти повинні бачити їх тільки усміхненими. Але психологи радять не приховувати всі емоції. Якщо дитина бачить, що мама засмутилася, зробила паузу, глибоко вдихнула або навіть звернулася до спеціаліста — це вчить її головному, що емоції — нормальні, а просити про допомогу — правильно. Це формує здорове ставлення до психічного здоров’я з дитинства.

Коли варто звернутися до спеціаліста

Якщо тривожні чи депресивні симптоми заважають вам у повсякденному житті, наприклад, ви не можете доглядати за дитиною, працювати чи відпочивати, не зволікайте із професійною допомогою.

В Україні можна звернутися:

до сімейного лікаря, який підкаже подальші кроки,

до психотерапевта чи психіатра,

на гарячу лінію психологічної допомоги (наприклад, безкоштовну лінію МОЗ або громадських організацій).

Материнство — це марафон, а не спринт. І щоб дбати про інших, потрібно перш за все подбати про себе. Дозвольте собі відпочивати, приймати підтримку та навіть просити про допомогу. Адже здоров’я мами — це фундамент добробуту всієї родини.