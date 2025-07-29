Цифровий детокс: що відчуває людина, яка на три дні відмовляється від користування смартфоном

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Коли виходите з дома без телефона, ви, зазвичай, відчуваєте себе розгубленою та невпевненою в собі. А як щодо того, щоб спробувати прожити без телефона повних три доби?

Дослідження показали, що середній власник смартфона натискає, торкається або проводить пальцем по поверхні смартфона 2617 разів на день. Шокує, але 87% людей перевіряють свої пристрої протягом години після сну або протягом години після пробудження. Це має величезний вплив на дітей — 97% з яких мають смартфон ще до 12 років.

Редакторка Woman&Home Елла Дав відмовилася від телефона на три дні, щоб зʼясувати, чи може цифрова детоксикація позбутися залежності й поділилася здобутим досвідом.

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Як смартфони заважають стосункам

Наша одержимість екранами стосується не лише молоді — це проблема багатьох поколінь. Дослідження показують, що 50% людей відчувають дискомфорт, залишаючи телефон вдома. Однак кількість часу, який ми проводимо за телефонами, має величезний вплив на фізичне здоров’я, пам’ять, якість сну та психічний добробут, не кажучи вже про нашу дружбу та стосунки.

Найбільша проблема полягає в тому, що телефони вимагають уваги, а увага відіграє ключову роль у зв’язках, спілкуванні та стосунках, пояснює Кейт Мойл, терапевтка з питань стосунків.

Негативний вплив того, що хтось не відриває погляду від телефону або не надає пріоритет тому, що відбувається на його екрані, над тим, що ви говорите, полягає в тому, що ви відчуваєте себе менш важливими, менш помітними та менш чутними, і це може мати величезний вплив на інші сфери наших стосунків.

Якщо ви починаєте свій день, перевертаючись у ліжку та хапаючись за телефони, а закінчуєте його майже так само. Якщо телефон замінив романтичні обійми перед сном, а тиху розмову у ліжку вам замінили нескінченні ролики про собак — це може бути проблемою.

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Доведено, що час, проведений офлайн та на природі, знижує рівень гормону стресу кортизолу на 21%. Наука показує, що перегляд телефонів пов’язаний з вивільненням дофаміну, який дає нам почуття задоволення, мотивації та винагороди. Це також пов’язано із залежністю — так само, як гра на ігровому автоматі може забезпечити короткий сплеск задоволення.

Тому редакторка вирішила провести три дні в цифровому детоксі й відчула стрес вже на початку першого дня без смартфона.

Як збільшити свою присутність у реальному житті

На другий день, після довгої прогулянки з собакою та обіду в пабі, вона почувалася бадьоріше. Післяобіднє читання та спілкування вона з чоловіком навіть провела вечір, граючи в ігри, чого зазвичай ніколи не робила.

Багато людей повідомляють про меншу кількість сексу та фізичної близькості, ймовірно, тому, що величезна кількість пар сидить разом у ліжку, обидва за телефонами, що навряд чи вкаже на контекст для зв’язку, близькості чи сексу, каже терапевтка Кейт Мойл. «Ти завжди розмовляєш телефоном» можна сприйняти як код для «я ніколи не відчуваєю, що ти зі мною».

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Кейт пропонує встановити правила, такі як заборона телефонів на столі під час їжі. Одного вечора на тиждень викладайте телефони в іншу кімнату з 20:00 або вмикайте режим «не турбувати» за 30 хвилин до сну або щойно потрапляєте до спальні.

Переваги цифрового детоксу

На третій день редакторка почувалася вільніше без телефону. Без тиску миттєво відповідати на повідомлення або фотографувати краєвиди, вона більше насолоджувалася моментом. Їй довелося глибоко вдихнути, перш ніж знову ввімкнути телефон, щоб зіткнутися з шквалом сповіщень.

Отже, піся триденного цифрового детокса Елла Дав зробила висновок, що стала більше дбати про час, який витрачає на гортання стрічок. Вона більше не тримає телефон на столі в ресторанах, і краще ставиться до свіжого повітря, читання перед сном та якісного часу з чоловіком.

Цифровий детокс навчив її цінувати уповільнення, насолоду дрібницями та те, що це нормально не мати відповіді на все під рукою.

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Алла стала спокійнішою, краще спить та відчуває більший зв’язок з тими, кого любить.

Як зменшити залежність від смартфона

Припиніть використовувати телефон як будильник — якщо вам доводиться тягнутися до телефону, ви, ймовірно, перевіряєте електронну пошту або соціальні мережі, щойно прокидаєтеся. Понад 80% з нас перевіряють свої телефони протягом 15 хвилин після пробудження, що програмує мозок до відволікання на решту дня.

Вийдіть на вулицю для відпочинку без гаджетів — залиште телефон вдома та прогуляйтеся. Якщо ви відчуваєте, що телефон вам потрібен із міркувань безпеки, увімкніть режим польоту.

Контролюйте використання телефону, перевіряйте використання екрана — і ви побачите розбивку найчастіше використовуваних програм. У тому ж розділі ви можете додати «Час простою», де можна встановити певні години для блокування програм на головному екрані. Також є «Обмеження програм», яке дозволяє встановлювати щоденні часові обмеження.

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На телефоні Android виберіть програму, яку потрібно обмежити, натисніть «встановити таймер» і виберіть потрібний часовий ліміт. Ви також можете повністю вимкнути сповіщення на телефоні.