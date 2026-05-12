"Ти повинна мати кращий вигляд": як материнські установки формують ставлення жінки до власного тіла

Як материнські установки формують ставлення жінки до власного тіла

Психологи дедалі частіше говорять про зв’язок між ставленням до власного тіла та стосунками з матір’ю. Саме в дитинстві дівчинка вперше вчиться дивитися на себе — через слова, реакції та ставлення найближчої людини.

Видання Psychology Today дослідило, як материнські установки можуть впливати на самооцінку доньки, її стосунки з їжею та власним тілом і чому багато жінок продовжують вести внутрішню війну з собою вже в дорослому віці.

Сприйняття тіла — це не лише про зовнішність, а й про те, як людина сприймає себе, оцінює свою цінність та відчуває право бути коханою і прийнятою. І хоча сучасна культура активно нав’язує стандарти краси, психологи наголошують, що перші уявлення про «хороше» та «погане» тіло часто формуються вдома, наприклад, коли матері прямо чи опосередковано заохочують доньок худнути. Ризик розвитку розладів харчової поведінки зростає, і навіть регулярні розмови про дієти, вагу чи незадоволення власною зовнішністю можуть впливати на самооцінку дитини.

Діти не лише слухають, вони вбирають моделі поведінки. І дуже часто донька починає дивитися на себе так, як бачила, що мама дивиться на себе.

Материнський вплив

Річ не завжди у прямій критиці. Іноді достатньо постійних розмов про схуднення, страх набрати вагу, фраз на кшталт «я сьогодні маю жахливий вигляд» або культу «ідеального тіла» вдома.

Дитина швидко засвоює, що тіло — це те, що потрібно контролювати, виправляти та оцінювати.

Формування внутрішнього критика

У дитинстві любов і прийняття батьків мають величезне значення для виживання та психологічної безпеки. Саме тому діти часто підлаштовуються, приглушують себе, намагаються бути «зручними» та вчаться заслужити схвалення.

Згодом зовнішня критика може перетворитися на внутрішній голос, який людина вже не помічає. Він звучить, як:

«ти недостатньо хороша»

«треба більше старатися»

«якщо зміниш себе, тебе більше любитимуть»

Чому жінки роками воюють із власним тілом

Дуже часто проблема не в самому тілі, а в тому значенні, яке людина йому надає. Невдоволення зовнішністю стає способом пояснити тривогу, самотність, страх бути неприйнятою чи потребу в любові.

Саме тому навіть після схуднення, «ідеальної» ваги та змін зовнішності внутрішня критика нікуди автоматичне не зникає.

«Материнська рана»

У психології все частіше використовують термін «материнська рана» для опису емоційних наслідків критики, емоційної дистанції, надмірного контролю, неприйняття та умовної любові.

Йдеться не про звинувачення матерів, а про розуміння того, як дитячий досвід впливає на доросле життя. Багато жінок несвідомо продовжують жити з переконаннями, що з ними щось не так, їх складно любити або що вони мають заслужити прийняття.

Як зрозуміти, що говорить ваш «материнський голос»

Необхідно звертати увагу на моменти, коли людина починає різко себе знецінювати, відчуває сором через зовнішність, ніби «зменшується» поруч з іншими чи впадає у жорстку самокритику.

Часто це не об’єктивна оцінка ситуації, а автоматична реакція, сформована ще в дитинстві. Тож для того, щоб вийти з цього замкненого кола, треба:

Змінити спосіб розмови з собою. Внутрішній голос не має бути жорстоким. Наприклад, запитайте себе «Що зараз буде найкращим для мене?», ніж «Що зі мною не так?». Припинити будувати самоцінність лише навколо зовнішності. Людина — це значно більше, ніж вага, розмір одягу чи форма тіла. Коли ваша самооцінка концентрується лише на зовнішності, будь-яка зміна починає сприйматися як загроза. Вчитися помічати не лише «недоліки». Варто свідомо зміщувати фокус із постійного пошуку проблем на реальність навколо безпеки, підтримки, краси чи звичайних моментів життя. Це допомагає вийти зі стану постійної внутрішньої тривоги.

Що можуть зробити мами

Матері мають величезний вплив на формування здорового образу тіла у дитини. Найважливіше:

не коментувати вагу доньки

не робити дієти центром життя

не критикувати власне тіло у присутності дитині

не порівнювати зовнішність з іншими

Натомість важливо формувати довіру, підтримувати емоційний контакт, говорити про тіло без сорому та показувати приклад дбайливого ставлення до себе.

Ставлення жінки до власного тіла рідко формується лише дзеркалом. Часто воно народжується з досвіду любові, прийняття чи критики, отриманих ще в дитинстві. І хоча минуле неможливо переписати, людина може поступово змінити спосіб, у який дивиться на себе.

Можливо, справжнє прийняття починається не з «ідеального» тіла, а з моменту, коли жінка припиняє сприймати себе як проблему, яку потрібно постійно виправляти.

