У чому різниця між інтуїцією та фантазією: розповідає американська письменниця

Більшість із нас вірить в інтуїцію і досить часто покладається на неї у власних діях, але питання в тому, чи справді це інтуїція, а не наша фантазія, в яку просто дуже хочеться вірити.

З дитинства нам хочеться вірити у фантазії, ми читаємо книжки та віримо у казкові світи, але один з аспектів нашого дорослішання полягає у тому, що ми розчаровуємося у казковості та фантазійності, починаємо йти по життю більш прагматичним шляхом. Та все ж для більшості фантазія дорівнює інтуїції і розрізнити одне від одного буває надто складно.

Американська письменниця Caroline Myss в одному зі своїх інтерв'ю дала цікаве визначення інтуїції та фантазії, відповівши на запитання, в чому ж між ними різниця і як не приймати бажане за дійсність.

Уява – це здатність уявити відсутній або нереальний об'єкт та утримувати його у свідомості. Уява може створювати відчуття "гіперреальності" – коли думки та фантазії здаються нам яскравішими, живішими та максимально реальними.

Всі ми так чи інакше схильні до фантазування, але про "дезадаптивну мрійливість" можна говорити тільки в тому випадку, коли мрії починають витісняти реальне життя і забирати більшу частину часу. Водночас людина цілком усвідомлює, що це фантазії та не сприймає їх за правду як буває у випадку з галюцинаціями.

Інтуїція – це ваша здатність бачити світ, а не просто на нього дивитися, помічаючи інтонацію та мову тіла інших людей, розуміючи їх настрій та поведінку, даючи оцінку ситуації та спрогнозувавши можливе майбутнє. Всьому цьому можна навчитись, якщо ви не народились iз таким талантом "зчитування" і довести все до повного автоматизму та автоматичній реакції на підсвідомому рівні.

Насправді інтуїція – це не щось із галузі езотерики. Простіше кажучи, це те внутрішнє почуття, коли ви у чомусь впевнені, але не усвідомлюєте, звідки саме це знаєте. Інтуїція є у всіх — просто вона може проявлятися сильніше чи слабше.

Інтуїція змушує вас відчувати себе некомфортно. З фантазіями все ж навпаки. Це ніби "прикольне" відчуття. Ось, наприклад, ви зустрічаєте когось і думаєте: “Я маю познайомитися з цією людиною”. Ви не розумієте навіщо. Якимось чином, десь на підсвідомості, спрацьовує інтуїція. Це ніби шипуча цукерка, що потрапляє у ваш кишківник і там все починає закручуватись та вібрувати, інколи нагадує постійну пульсацію. І все це може продовжуватися до моменту, як ви не починаєте діяти.

Якщо ви зробили щось не так, все ваше тіло знає і розуміє це, вам треба заспокоїти це скрекоче відчуття всередині себе, адже воно не полишить вас і буде виринати з підсвідомості. Інтуїція має таку "авторитарність впливу", назвемо це так, на ваш організм, у фантазій цього немає (якщо ми не говоримо вже про психологічні захворювання)

Усе це продиктовано несвідомими процесами: або страхами, комплексами та деструктивними звичками або здоровими, грамотними висновками лише на рівні підсвідомості. "Шосте чуття" може бути корисним, особливо, якщо ви знаєте, чого насправді хочете і що вам подобається.

До речі, нещодавно ми писали ще про "Мову тіла: як зрозуміти, що ви не подобаєтесь людин"

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