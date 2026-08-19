Велике місто змінює наші уявлення про сім’ю: що впливає на кількість дітей / © Credits

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Про демографічну кризу та падіння народжуваності останніми роками говорять дедалі частіше. Навіть країни, які раніше стрімко збільшували населення, стикаються зі старінням суспільства та скороченням кількості молодих людей, про це розповіло видання Psychology Today.

Психологи вирішили подивитися на цю проблему не лише крізь призму сучасної економіки, а й з погляду еволюції. У дослідженні, опублікованому в Archives of Sexual Behavior, науковці проаналізували понад 4,4 мільйона профілів чоловіків і жінок із 23 країн, щоб з’ясувати, що впливає на кількість дітей.

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Чим більше людей навколо, тим менше дітей

Одна з найпомітніших закономірностей виявилася доволі простою, зі зростанням щільності населення кількість дітей у людей зменшується. Йдеться саме про щільність, а не просто про розмір міста чи країни. Коли на невеликій території живе багато людей, зростає конкуренція за житло, простір, ресурси та можливості. У таких умовах батькам може бути простіше вкладати більше часу та ресурсів в одну-дві дитини, ніж намагатися забезпечити п’ятьох чи шістьох.

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Ця ідея перегукується з так званою теорією життєвої історії — концепцією еволюційної біології, яка пояснює, як живі організми розподіляють ресурси між виживанням, розвитком і розмноженням. Люди загалом належать до видів, які роблять ставку не на кількість потомства, а на його «якість», ми маємо відносно небагато дітей, зате витрачаємо на їхнє виховання величезну кількість часу та ресурсів.

Коли у гру вступають гроші

Найцікавіше відкриття дослідження — те, що дохід може пом’якшувати вплив високої щільності населення. У густонаселених районах заможні люди у середньому мали більше дітей, ніж менш забезпечені. Логіка дослідників проста, фінансові ресурси допомагають компенсувати частину труднощів життя у великому місті, від вартості житла та освіти, до доступу до послуг та можливості делегувати частину побутових завдань.

Тобто для людини з достатніми ресурсами життя у мегаполісі не обов’язково означає необхідність обирати між великою родиною та комфортом.

«Ефект Маска»

Особливо цікаво, що цей зв’язок виявився сильнішим у чоловіків, ніж у жінок. Автори дослідження називають це «ефектом Маска», ніби згадують Ілона Маска як показовий приклад надзвичайно заможного чоловіка, який живе у сучасному урбанізованому світі, але має велику кількість дітей. Схожі приклади дослідники бачать серед деяких політиків та інших заможних чоловіків.

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За результатами аналізу, це не просто низка екстравагантних винятків, а частина ширшої закономірності, яка проявляється у різних країнах.

Що це означає для сучасних сімей

Дослідники наголошують, що результати не означають, що щільність населення автоматично визначає кількість дітей у кожній конкретній родині. На рішення про батьківство впливають культура, здоров’я, особисті цінності, стосунки, житлові умови та безліч інших факторів.

Однак дослідження допомагає зрозуміти, чому у сучасних мегаполісах народжуваність може бути нижчою, а також чому фінансова стабільність здатна змінювати цю тенденцію. Для країн це може стати аргументом на користь економічної підтримки сімей, доступнішого житла та продуманішого міського планування. А для самих людей — нагадуванням про те, наскільки сильно середовище, у якому ми живемо, може впливати на наші життєві рішення.

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