Вересень на порозі: як позбутися тривожності наприкінці літа

Чому так відбувається, розповіло видання Real Simple. Літо традиційно асоціюється з відпочинком, легкістю, відпустками та безтурботними вечорами. А вересень символізує повернення до навчання, робочих дедлайнів, планів та відповідальності. Навіть якщо ви все літо працювали, десь всередині все одно живе дитина, яка боїться повернутися до «домашки» після канікул.

Психологи радять ставитися до цього стану як до природної реакції на зміну сезону та допомогти собі.

Запишіть свої тривоги

Візьміть блокнот і ручку. Складіть список того, що саме вас хвилює. Неважливо, реальні це проблеми чи надумані.

Наприклад: «Усі хороші дні закінчилися». Коли побачите цю фразу на папері, легше зрозуміти, що вона перебільшена.

Для реальних хвилювань, наприклад, страху, що начальник після відпустки вимагатиме більшої продуктивності, спробуйте скласти план дій, наприклад, домовитися про зустріч, уточнити завдання, виставити пріоритети.

Подбайте про базову турботу про себе

Кінець літа — чудова нагода повернути здорові звички:

налагодити сон (лягати та прокидатися в один і той самий час, уникати використання гаджетів перед сном);

харчуватися збалансовано, додавати овочі та сезонні фрукти;

пити достатньо води;

додати фізичну активність (навіть щоденна прогулянка знижує рівень стресового гормону — кортизолу).

Турбота про тіло напряму впливає на психіку, тож ви почуватиметеся спокійніше та впевненіше.

Складіть «план для ментального здоров’я»

Якщо ви знаєте, що вересень завжди вибиває вас із колії, використайте цей час, щоб підготуватися:

запишіться на спорт або займіться хобі, яке приносить радість;

зробіть пробну консультацію з психотерапевтом, якщо давно думали над цим;

поставте у календарі нагадування зробити «чек-ін» із собою через 3 тижні. Якщо у цей час ви відчуєте занепад, одразу вживайте заходів, наприклад говоріть із близькими чи звертайтеся до фахівця.

Знайдіть позитив у новому сезоні

Не обов’язково любити осінь, щоб помічати її хороші сторони:

це новий старт, як чистий аркуш зошита;

час гарячих напоїв та затишних вечорів;

можливість сконцентруватися на навчанні чи саморозвитку;

для багатьох мам — полегшення, коли діти повертаються до школи.

Навіть маленькі радощі, такі як нова книга, свіжі яблука чи кавовий сезон гарбузового лате можуть змінити настрій.

Баланс сил

Літо часто показує, наскільки ми виснажені. Якщо відпочинок на кілька тижнів повернув вам сили, але ви вже знову відчуваєте втому, це сигнал, що варто переглянути баланс між роботою та особистим життям.

Спробуйте розподілити навантаження так, щоб уникати «виживання до наступної відпустки».

Якщо ви часто не можете заснути, прокидаєтесь із тривогою чи втрачаєте інтерес до звичного життя, це вже може бути симптомом серйозного вигорання чи депресії. Не залишайтеся наодинці з цим.

Живіть моментом

Попри все, літо та тепла погода можуть тривати аж до кінця вересня. Тож не поспішайте прощатися:

сходіть на пікнік;

поїдьте у маленьку «мікропригоду» — нове кафе, парк чи сусіднє місто;

насолоджуйтеся теплими вечорами.

Короткі, але яскраві враження підвищують рівень щастя не менше, ніж довгі відпустки.

«Вереснева тривога» — природна реакція на зміну ритму життя. Проте ви можете вплинути на свій стан та знаходити радощі у дрібницях. Осінь — не кінець, а лише новий сезон із власними можливостями.