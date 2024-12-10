Ви зможете їх виконати: 20 новорічних обіцянок для власного психічного здоров'я

Щороку, на самому його початку, ми даємо собі гарні та правильні обіцянки: харчуватися здоровіше, медитувати щодня, підтримувати зв'язок із друзями на відстані – все це має покращити наше психічне здоров'я і ми дійсно маємо зробити це пріоритетним. На жаль, більшість людей не справляються зі своїми новорічними обіцянками. Чому так відбувається та як це змінити – розповідає психологиня.

Новий рік – час для підбиття підсумків, аналізу досягнень і вироблення стратегії на майбутнє. На жаль, для багатьох Новий рік може стати часом, коли ми даємо собі нездійсненні обіцянки. PureWow обговорив цю проблему з психологинею, яка назвала 20 найможливіших і найконкретніших новорічних обіцянок, які ви можете собі дати для свого психічного здоров'я.

Олександра Стратінер, докторка філософії, ліцензована психологиня з Нью-Йорка, розповіла, що саме потрібно пообіцяти собі в Новий рік, щоб покращити своє психічне здоров'я.

Як давати та виконувати реалістичні новорічні обіцянки

Люди схильні ставити широкомасштабні, важко здійсненні цілі замість того, щоб сконцентруватися на менш масштабних змінах поведінки, які могли б призвести до кінцевої мети.

Якщо ви хочете, щоб обіцянки справді були виконані, каже психологиня, вам потрібно зосередитися на стійких змінах поведінки і не впадати у відчай, якщо ви не побачите результатів до березня. Нехай вони будуть невеликими, практичними, реалістичними та особистими, уникаючи водночас спільних ідей.

Почніть з вирішення того, що для вас найважливіше, наприклад, зниження стресу, покращення взаємин або розвиток емоційної сили. Адаптуйте свої рішення відповідним чином. Замість неконкретних цілей, як-от "бути щасливими" або "знижувати стрес", заплануйте десятихвилинний сеанс усвідомленості щодня, встановіть певні межі балансу між роботою та особистим життям або знайдіть громадську групу, яка заохочує вас спілкуватися. Вам також треба адаптувати цілі до того, на якому етапі свого життя ви перебуваєте. Якщо ви ніколи не бігали більше одного-двох кілометрів, вам, ймовірно, не варто ухвалювати рішення пробігти 10 км найближчим часом. Вам радше буде корисніше вирішити бігати щодня або щотижня, а потім оцінити, де ви перебуваєте через шість місяців, перш ніж записатися, скажімо, на 5 км.

Поставте послідовність вище досконалості. Дисципліна важливіша за мотивацію. Вам може не хотітися щось робити, але якщо у вас є дисципліна, щоб довести справу до кінця, вона буде зроблена. Звісно, не завадить також кричати про свої рішення на весь голос, відрізаючи собі можливість піти назад. Небагато відповідальності має велике значення.

Ведіть щоденник

Докторка Стратінер радить виділяти від п'яти до десяти хвилин щодня на те, щоб опрацювати свої емоції, шаблони та ідеї. Пам'ятайте, що це необов'язково має бути ідеально, це навіть необов'язково має бути добре. Навіть якщо ви просто напишете "Я ненавиджу це, і це відстій" – це має значення.

Проводьте час на свіжому повітрі

Відомо, що сонячне світло і природа мають заспокійливі та наснажливі властивості, каже докторка Стратінер. Чи то десятихвилинна ранкова прогулянка навколо кварталу перед роботою, чи, нарешті, планування походу до парку, про який ви мріяли роками, – насамперед вийдіть на вулицю і возз'єднайтеся з природою.

Створіть час або простір без ґаджетів

Наприклад, буде непогано, якщо ґаджети будуть вимкнені за 45 хвилин до сну, щоб ви могли підготуватися до нього без перешкод. Це дає час поспілкуватися з домашніми, почитати книгу чи зайнятися вищезгаданим щоденником. Як альтернатива, ви також можете встановити правило, що ваш телефон не має перебувати в певних кімнатах вашої оселі, наприклад, у спальні чи їдальні, щоб ви могли зосередитися на спілкуванні з людьми в соціальних просторах.

Практикуйте подяку

Прояв подяки пов'язанийі з позитивними результатами для психічного здоров'я, включно з посиленням відчуття щастя. Ви можете записати десять речей, за які ви вдячні щодня, і зосередитися на хорошому, навіть якщо воно незначне. Якщо десять речей вам назвати складно, почніть із трьох і виділіть час, щоб записати їх.

Знайдіть творче заняття

Докторка Стратінер каже, що знаходження творчого виходу, наприклад, малювання, в'язання чи музики, може дати почуття виконаного обов'язку, а також терапевтичну перерву. Сенс не в тому, щоб перетворити це на підробіток, а в тому, щоб робити це заради радості. Щоб розслабитися. Щоб розважитися. Вишивання, скрапбукінг, фотографія, спів у хорі, відвідування занять з гончарної справи і садівництво теж підійдуть.

Знайдіть час для людей, яких ви любите

20 новорічних обіцянок для власного психічного здоров'я / Фото: Credits

Соціальні зв'язки необхідні для добробуту. Не відкладайте зустрічі з друзями на невизначений термін. Поставте собі за мету, наприклад, зв'язуватися з одним другом на тиждень або кожні два тижні і зафіксувати час, щоб надолужити втрачене.

Спробуйте груповий вид спорту

З метою виходу на вулицю та зміцнення соціальних зв'язків любителі спорту можуть отримати користь зі вступу до баскетбольного, футбольного чи бігового клубу. Незалежно від того, який вид спорту ви оберете, суть у тому, що ви обов'язково заведете друзів.

Набудьте нової навички

Ми всі любимо гарне почуття виконаного обов'язку та чогось, на що з нетерпінням чекаємо. Запис на курс відповідає цим вимогам. Можливо, це означає підписку на майстер-клас або запис на курси французької мови чи прослуховування лекції з літератури. Наявність чогось постійного у вашому розкладі дає вам відчуття стабільності в житті.

Вступіть до клубу

Не вистачає третіх просторів, тобто місць, які не є роботою чи домом і дозволяють вам спілкуватися зі спільнотою, і важко відірватися від дивана, коли сильно тягне до Netflix – вступіть до клубу. Вступ до соціального клубу – чи то книжки, чи кулінарія або ще щось – постійно підводитиме до вас інших людей, які можуть зрештою стати хорошими друзями.

Медитуйте

Є багато переваг у тому, щоб спокійно посидіти зі своїми думками, навіть якщо це лише п'ять хвилин на день. Якщо ця практика викликає занепокоєння, спробуйте дотримуватися рішення номер один і записувати все це до щоденника.

Регулярно робіть перерви в соціальних мережах

У вас буде набагато більше часу на те, що ви дійсно хочете робити, наприклад, на написання або читання книжок, фотографію, випічку та безцільні прогулянки, замість того, щоб перегортати контент, який розкладає мозок, і потім думати, куди пішли останні п'ять годин. Ви також почуватиметеся набагато задоволенішими, тому що не порівнюватимете себе з кращими моментами людей 24/7. Поставте собі завдання не заходити до соцмережі один день на місяць і збільшувати тривалість цього часу.

Пийте воду

Це звучить безглуздо, але це не так. Зволоження – це ключ до гарної шкіри, але на неестетичному рівні воно також абсолютно необхідне для підтримання вашого життя.

Створіть ритуали догляду за собою

20 новорічних обіцянок для власного психічного здоров'я / Фото: Credits

Суть у тому, що ви викроюєте, наприклад, дві хвилини, щоб зробити щось для себе. Навіть якщо ви не користуєтеся косметикою, завжди можна вигадати щось інше. Заварити трав'яний чай, зробити гімнастику для очей або самомасаж шиї.

Займіться волонтерством

Ми всі живемо у своїх власних бульбашках, але одна з найбільших радостей – це їхня руйнація. Волонтерство дозволяє вам простягнути руку справі, яка вам небайдужа, і познайомитися з людьми, з якими ви інакше могли б не перетнутися через відсутність спільних інтересів. Якщо у вас мало часу, не змушуйте себе займатися волонтерством щотижня або навіть щомісяця.

Навчіться готувати більш корисні страви

Знову ж це не має бути складним. Це може вимагати деякого планування, особливо якщо корисні рецепти не входять до вашого звичайного обіднього циклу. Спробуйте виділити одну годину на тиждень, щоб спланувати рецепти, які ви хочете спробувати, і підготувати списки продуктів, щоб не нервувати і не метушитися в магазині.

Скоротіть вживання алкоголю

20 новорічних обіцянок для власного психічного здоров'я / Фото: Credits

Варто розглянути варіант тверезого січня або виділити один тиждень на місяць, коли ви не п'єте. Хто знає, можливо, ви виявите, що почуваєтеся настільки добре, що вам не потрібен ще один коктейль.

Давайте собі афірмації

Намагайтеся давати конкретні афірмації. Наприклад, замість того, щоб повторювати: "Я можу це зробити", напишіть: "Я хороший письменник / аналітик / проєктант" або "Я добрий і співчутливий лідер" тощо. Невизначеність – це відмовка.

Робіть щоденні перерви на розтяжку

Скільки разів ви цілий день просиджували за комп'ютером, можливо, бігли на кухню, щоб розігріти обід у мікрохвильовій печі, перш ніж відкинутися на спинку стільця? Навіть коли здається, що ви не можете відірватися, спробуйте виділити п'ять хвилин вранці та вдень для перерви на розтяжку і п'ять глибоких вдихів – від розтяжки попереку та кращої розтяжки підколінних сухожиль до енергійної розтяжки, яка створює відчуття, ніби ви прогулялися.

Сходіть на комедійне шоу

Це здається трохи дивним, але подумайте, адже більшість медіа, які ми споживаємо, чи то книжки, чи телебачення, не такі вже й радісні. Багато коміків просто жартують, щоб пережити важкі моменти життя. Життя складне, але сміх з нього змушує почуватися легше. А сміх з іншими людьми – безцінний. Повірте, жодні повтори фільму наодинці з попкорном не зрівняються зі сміхом, поки ви не почнете плакати з незнайомцями пліч-о-пліч.

Заплануйте щоквартальні сеанси крику

Іноді просто потрібно випустити все назовні. І перш ніж ви назвете ідею божевільною, подумайте про те, що терапія криком, хоча й не має чітких, підтверджених дослідженнями обґрунтувань, все ж іноді практикується. Але не перестарайтеся і не робіть це надто часто.

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