Відповіли в особисті: чому продавці приховують ціни в Instagram і чи допомагає це бізнесу

Навіщо бренди приховують вартість товарів, розповіла експертка й спікерка з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєна Шепель.

44% користувачів Instagram щотижня роблять покупки у цій соціальній мережі, а 61% використовує її для пошуку нових товарів та послуг.

Чому продавці не вказують ціну

"У більшості випадків продавці переслідують дві цілі, – каже Єлєна Шепель. – Перша – органічне просування продукту. Щоразу, коли хтось із користувачів пише під постом коментар, алгоритми соцмережі сприймають це як активну взаємодію. Вирішивши, що контент цікавий, соцмережа показує допис більшій кількості людей. Кожне ваше запитання у коментарях допомагає збільшити охоплення, тому цю тактику особливо полюбляють нові компанії, яким потрібна розкрутка. Друга мета: коли вартість товару вища за середню по ринку, покупцю потрібно пояснити за що він платить гроші. Зробити це може менеджер із продажу. Працює це так. Спершу людина пише коментар під дописом, а потім їй у директ відписує консультант. Він називає ціну та розповідає про унікальність товару, намагаючись схилити людину до покупки. І дійсно, люди, які б ніколи не придбали товар, побачивши його високу ціну, під впливом менеджера можуть це зробити".

Ще декілька причин

У продавців можуть бути й інші причини для того, щоб не вказувати вартість товару. Хтось приховує ціну від конкурентів, щоб вони не почали демпінгувати (продаж товарів за свідомо заниженою ціною). Хтось боїться податкової, адже незареєстрований як ФОП. Також деякі продавці зізнаються, що перш ніж назвати ціну у відповідь на запитання, вивчають сторінку покупця в Instagram, щоб визначити рівень його платоспроможності. Чим більш люксові фото на сторінці – тим більшу ціну назвуть покупцю. А ще ціна товару щодня може змінюватись залежно від курсу валют, вартості послуг постачальників та інших економічних факторів. Саме тому її й не озвучують у дописі.

Мінуси стратегії

Підприємці, які не вказують ціну в Instagram, ризикують втратити клієнтів, оскільки більшість людей не схвалюють подібну практику. Ба більше: вона їх насторожує. "Коли люди бачать товар, але не бачать його ціну – вважають, що бренд щось приховує, – розповідає Єлєна Шепель. – Або думають, що ціна занадто висока. Іноді людям здається, що товар коштує дорожче, ніж це є насправді. Навіть не дізнавшись справжню ціну, покупці вирішують, що пальто чи сумка їм не по кишені. Запитувати менеджера про вартість їм некомфортно, оскільки не хочуть пояснювати, що не можуть придбати товар виключно через його вартість".

Єлєна Шепель

Цифрові сліди та енергетичний спад

Частина покупців не люблять залишати у мережі цифрові сліди. За сторінками брендів в Instagram завжди стежать конкуренти. Щойно ви поставите запитання, як на вас підпишеться декілька брендів, вони почнуть лайкати ваші дописи, а згодом запропонують свій товар. Це відбувається тому, що вас сприймають як потенційного клієнта, свою цільову аудиторію. Щоб убезпечити себе від хвилі спаму, краще обійтись без запитань.

"Також є певна кількість покупців, які взагалі не люблять переписування в директі, – продовжує Єлєна Шепель. – Люди не хочуть витрачати свої час та зусилля. Особливо зараз. У часи, коли більшість перебуває на енергетичному спаді, а зайвий контакт із незнайомою людиною потребує великої кількості витрачених сил. Це й зупиняє покупця від того, щоб написати щось у коментарях".

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