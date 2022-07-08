Як адаптуватися до реалій війни: поради психологині Анни Кушнерук

Психологиня Анна Кушнерук відповіла, як розібратися в собі і подолати стрес, з яким важко впоратися.

Війна повністю змінила наше життя. Як навчитися опановувати себе в цей складний час, розповідає психологиня.

По-перше, треба складати плани. Людина, яка зараз займається складанням планів, з високою вірогідністю відновлюватиме нашу країну після перемоги.

По-друге, люди мають розуміти, що не всі плани мають здійснитися. Так, це дратує, та ніхто не обіцяв, що буде легко. Зараз саме той випадок, коли шлях до мети не менш важливий за саму мету.

Також дуже важливо визнавати свою слабкість. Дозволити собі побути в стані розпачу, посумувати – дуже важливо. Ми не повинні завжди бути зарядженою батарейкою. В житті також має бути місце для горювання.

Робіть щось для себе, піклуйтеся про себе, не нехтуйте техніками і прийомами, які допоможуть вам накопичити енергію та наснагу.

Намагайтеся радіти життю кожного разу, коли для цього є привід. Не зважайте на хейт, не ставте життя на паузу через війну. Генеруйте красу та намагайтеся до неї доторкнутися.

Поважайте себе та інших. Не дорікайте тим, хто зараз відчуває щастя або радість, але намагайтеся бути тактовними, демонструючи свої особисті радощі або перемоги.

У відпустці, наприклад, теж немає нічого поганого. Не треба собі за це докоряти. Якщо у вас є можливість відпочити, зробіть це. Дозвольте собі це.

Не треба порівнювати, в кого більше горя. Не треба намагатися дотягнутися до очікувань людей, які вас оточують. Не треба очікувати дозволу на життя від когось і надто дослухатися до голосів хейтерів. Обирайте свій шлях згідно з вашим внутрішнім покликанням.

Залишайтеся на звʼязку із близькими. Продовжуйте стосунки – зараз це дуже важливо.

Отримуйте задоволення від спілкування.

Якщо відчуваєте, що не можете впоратися зі своїми почуттями та емоціями – зверніться до психолога, в цьому немає нічого поганого.

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