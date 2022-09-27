Як допомогти близькій людині: вісім порад із надання першої допомоги у разі психічних хвороб

Якщо близька і дорога вам людина страждає від проблем із психічним здоров'ям і потребує екстреної допомоги, дуже важливо її надати. Не менш важливо зробити це правильно.

Про те, який вигляд має перша допомога за ментальних проблем доктор Марк Грем, провідний інструктор, інструктор з надання першої допомоги в галузі психічного здоров'я розповів The Sun.

Поведінка: на що звернути увагу

Зміни у поведінці та емоціях зазвичай є першою ознакою того, що у когось проблеми з психічним здоров'ям. Наприклад, коли ви починаєте помічати такі речі, як раптовий смуток, агресія, зниження рівня енергії та їхня замкнутість. Буває, що людина засмучується, тому що не може сказати те, що хоче через "туман у голові". Іноді людина забуває те, що вже сказала, або зробити те, що обіцяла.

Фізичні навички також можуть змінитися. Погане психічне здоров'я впливає на сон, комунікацію з іншими людьми. Може вплинути на звички у їжі. Досить часто, коли людина знову має проблеми з психічним здоров'ям, ви можете побачити, що вона їсть більше чи менше або навіть змінює характер своєї харчової поведінки.

Як довго потрібно спостерігати

У всіх іноді бувають погані дні, але насторожити повинні стійкі зміни в поведінці. Постійне погіршення стану протягом кількох днів, коли ви помічаєте, що у цієї людини все інакше.

Як розпочати розмову про психічне здоров'я

Якщо у вас немає сумнівів у тому, що вам "не здалося" і ваш близький потребує допомоги, поговоріть з ним про це. Почати розмову про психічне здоров'я з кимось, про кого ви турбуєтеся, може бути складно, але зробити це потрібно.

Почати можна приблизно так: "Я бачив чи чув, що ти сам не свій, у мене таке почуття, що це проблема".

Чому так важливо викликати людину на розмову

Коли людина розмовляє з вами, вона одночасно слухає себе. Коли вона дослухається до своїх клопотів, почуттів, свого досвіду, своїх емоцій, вона чує та розуміє, що з нею відбувається. Досить часто, коли ви тримаєте свої думки у голові, коли розмірковуєте, вони ходять по колу. Тому дуже важливо їх промовляти.

Що робити, якщо вашу допомогу відкинули

Розмова може йти не так, як ви сподівалися, і це нормально. Бувають моменти, коли люди можуть бути дуже відкриті для підтримки, але трапляються випадки, коли люди можуть просто все заперечувати, не приймати допомоги та відмовлятися продовжувати розмову. У цій ситуації потрібно продовжувати підтримувати, "тримати двері відчиненими". Сказати, що готові повернутися до цієї розмови у будь-який час, коли ваш близький буде готовий до цього. Іноді ті, хто спочатку відкинув допомогу, можуть згодом звернутися до вас за нею.

Як поводитися в розмові, якщо вона відбулася

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Коли людина відчує, що готова відкритися вам, спробуйте стати "активним слухачем".

Для цього керуйтеся такими правилами:

покажіть, що слухаєте людину, використовуйте позитивну мову тіла та зоровий контакт;

не відволікайтеся, не дивіться на годинник, не дивіться в телефон;

не квате це спілкування, дайте людині стільки часу, скільки їй потрібно;

якщо в розмові настає пауза, це абсолютно нормально, найцінніше, що ви можете зробити, це терпляче чекати на поновлення спілкування;

беріть участь у розмові, ставте запитання, запитуйте, як той чи той фактор впливає на людину, що змушує відчувати, як давно це триває, що ваш близький хоче робити далі, яка на його думку підтримка могла б допомогти;

покажіть, що ви слухаєте, повторюючи те, що ви чули, це може бути перефразування або резюмування. Це показує, що ви дійсно хочете слухати;

Чому не треба боятися розмови

Турбуєтеся, що ви втрутитесь чи скажете щось не так? Це нормально, ви можете відчути, що ви не знаєте, що сказати. І це також цілком природно. Скажіть близьким, що не знаєте, що сказати. У будь-якому разі просто будьте поруч із ними.

Пам'ятайте про себе

Стежте за собою, не лише за своїми близькими. На підтримку близьких вам знадобиться багато душевних сил, а це означає, що дуже важливо самим бути у безпеці.

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