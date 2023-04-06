Як допомогти рідним побороти стрес і не спровокувати конфлікт: поради психологині

"Хотів як краще, а вийшло як завжди" - знайома фраза? Стукаєшся до близької людини з добрим словом, бажанням допомогти, хорошим наміром - а тобі у відповідь лунає різка відповідь, тебе ігнорують чи просять не "лізти у чужі справи". Бувало?

Так починається безліч конфліктів. Постає запитання, як їх уникнути та як правильно допомогти близькій людині у стресових ситуаціях.

Керівниця ГО "Therapy of win", практикуюча психологиня, аналітикиня - Ірина Тарасова надала свої експертні коментарі та поради з питань комунікації з людьми, які переживають стрес.

Через хронічний стрес люди можуть негативно реагувати на прояви доброти та пропонову допомоги. Як це пояснити та чому так відбувається?

Стрес фокусує увагу людини на собі й своїх переживаннях сильніше, аніж позитивні емоції.

При стресі увага людини фокусується на тому, що складно прийняти й пережити морально, де недостатньо ясності та внутрішньої сили опанувати проблеми та виклики. В цьому стані будь-які зовнішні тригери, навіть позитивно забарвлені з метою "нанести" користь, а не шкоду, люди не будуть готові сприймати позитивно.

Захисна реакція психіки через стрес стає потужнішою, тому людям важче чути один одного та налагоджувати стосунки. Це важливо враховувати тим, хто пропонує допомогу – бо не варто сприймати відмову прийняти допомогу як привід для образ.

Комусь потрібно надавати допомогу, а комусь – поставити на паузу будь-які комунікації, побути на самоті, щоб почути свої власні потреби та реалії внутрішнього "я". Після такого перебування "на самоті з собою" людина буде більше спроможна відгукнутися на пропозицію допомоги, оцінити її необхідність для себе та прийняти без спротиву.

І при хронічному, і при загостреному стресі сильнішає емоційна реакція, вона знижує можливість критичного мислення. Потребу в допомозі мають усвідомити, за нею звернутися, щоб оцінити необхідність для себе та прийняти її.

Якщо вам пропонують допомогу, алгоритм такий:

вирішуємо питання свого емоційного стану і готовності подолати емоційні гойдалки;

тільки після цього слухаємо інших, навіть якщо мова про допомогу.

Що найчастіше призводить до конфлікту, коли намагаєшся донести свої добрі наміри людині у поганому чи нервовому настрої? Реакція опору, знецінення, порівняння досвідів тощо?

До конфлікту найчастіше призводить неготовність людини у поганому настрої приймати будь-яку допомогу без пошуку винних у причині свого негативного настрою. Звинувачення інших починається на підсвідомості, через неготовність психіки справитися з емоційною напругою через неготовність або неспроможність впливу на ту чи іншу ситуацію.

Важливо, щоби той, хто пропонує допомогу, не ображався, якщо вона не потрібна, та чув іншу людину з її потребами. Той, кому пропонують допомогу, теж має нормально сприймати її та спокійно відмовлятися або ж приймати за потреби.

Як правильно комунікувати з людиною, яка переживає стрес?

Вислухати, запитати, що зараз відчуває людина, чому для неї це важливо і т.д.

Не знецінювати почуття фразами: "заспокойся", "дістав твій негатив" і т.д.

Налаштувати контакт очима, говорити спокійно.

Дати можливість виплакатися, не зупиняти у висловленні негативу, коригувати виключно ті висловлювання, що можуть стосуватися особисто вас і нести образливий характер та зневагу.

Якщо не відчуваєте в собі сил бути поряд з людиною, яка переживає стрес, просто підтримайте технікою активного слухання та організуйте співпрацю з психологом. Все залежить від рівня стресу та його першопричин. Головне – не нашкодити.

Як правильно реагувати на агресію з боку співрозмовника?

Захисна реакція (агресія) здебільшого вмикається тоді, коли співрозмовник відчуває небезпеку для себе або коли порушуються його кордони. Тому не варто ображатися і сприймати агресію співрозмовника як бажання вам нашкодити – частіше вона є індикатором того, що людина почувається в небезпеці, або що їй некомфортно. Варто перепитати, у чому справа, та бути готовим почути відповідь та відкоригувати поведінку.

Якщо переживаєш стрес, як зібрати нерви в кулак і повернутися до спокійного діалогу, аби не образити?

Визнати наявність стресу.

Виділити собі час на відпочинок. Використати паузу для визначення своїх власних пріоритетів.

Дозволити емоціям та переживанням бути, не гасити їх.

Пояснити свою неготовність до діалогу, поки не відійдете від стресу.

Якщо діалог в період стресу – серед ваших пріоритетів, то побудуйте розмову так, щоб ви відчували свій вплив на ситуацію та могли проявити свої сильні сторони, проговоріть реальні кроки для вирішення ситуації, які точно в зоні вашого контролю.

Саме відчуття власного впливу на ситуацію, конкретні кроки, пошук власної зони відповідальності, що посильна тут і зараз, і допомагає виходити зі стресу набагато швидше.

В останні роки більше розмов перейшло в онлайн режим. Відповідно, гостріше постало питання налаштування атмосфери в чаті. Як, не маючи змоги побачити співрозмовника, справжніх емоцій, зрозуміти його стан (особливо, якщо текст формальний)?

В таких випадках можна компенсувати нестачу сигналів через уточнення (банально перепитати), також посилити емоційне сприйняття змісту завдяки використанню смайлів та стикерів.

Ви можете і повинні уточнити все, що залишається вам неясним, ставлячи уточнюючі запитання. Це важливо, щоб не переоцінювати, не знецінювати та не домальовувати в уяві те, що не є змістом повідомлення в чаті.

Часта проблема – це саме невиправдані очікування як результат переписки. Саме тому ми рекомендуємо формальні переписки виключно по робочих чи простих організаційних питаннях, але не з'ясовувати стосунки в особистому житті таким чином.

Не завжди є можливість наживо запропонувати людині допомогу, проявити турботу. Як це краще зробити онлайн, особливо, якщо людина не налаштована? Як сформулювати пропозицію, з чого почати?

Обов'язково почати формулювати переписку із запитання: "як ти?", "чи почуваєшся ти краще?" тощо.

Важливо сказати співрозмовнику про причини своєї зацікавленості та бажання допомогти: "я хвилююся за тебе", "мені не спокійно", "мені важливо бути поряд з тобою у такий період". Щире висловлення своїх почуттів завжди зчитується на користь довіри до ініціатора допомоги.

Далі можна викласти зміст своєї пропозиції допомоги та дати співрозмовнику можливість прийняти її або відмовитися.

Чи є ситуації, в яких краще взагалі не продовжувати розмову? Як зрозуміти, що конфлікт зайшов у глухий кут і чи завжди з нього потрібно шукати вихід?

Іноді співрозмовнику під час конфлікту не вистачає емоційної стабільності та досвіду розв’язання конфліктів, саме тому є люди, що буквально "тікають" від вирішення конфлікту, зупиняючи діалог взаємними образами, емоційним жбурлянням речей, гучним закриттям дверей за собою тощо.

Важливо:

Усвідомте, що рівень готовності залишитися в конфлікті у кожного індивідуальний;

Коли починається перехід на особистості, крики, взаємні образи і все, що вами не допускається, кажіть стоп та беріть паузу.

Дайте собі час проаналізувати все без зайвих емоцій.

Дайте час іншому зрозуміти свої почуття, заявити про них конструктивно.

Така пауза не дозволяє переходити особистісні межі одне одного та зберігає взаємоповагу, а також окреслює табу для вас та співрозмовника.

Вихід з конфлікту у здорових стосунках - визначення власного інтересу і готовність прийняття інтересу опонента. Тобто компроміс. Є приклади самопожертви або тиранії, їх оманливо називають виходом із конфлікту, хоча це частіше його приховане неусвідомлене продовження. Тож без досягнення компромісу конфлікт може вибухнути з новою силою та загостритись у будь-який момент.

Поради від команди Rakuten Viber для комфортної комунікації онлайн:

Будьте ввічливі, не переходьте на особистості, поважайте співрозмовників у чаті. Під час переписки ми не зчитуємо емоції співрозмовника так, як у житті, тож образити людину і зіпсувати відносини набагато простіше. Гумор не всі зчитують однаково і він може бути сприйнятий як персональна образа – будьте обережні з жартами у переписці.

Враховуйте час, коли доцільно комунікувати. Намагайтеся писати не запізно увечері і не зарано вранці. Обмежтеся робочими годинами, якщо це не чат із найближчими людьми.

Відправляйте персональні повідомлення у групових чатах через "@". Це допоможе не загубити повідомлення, й адресат точно буде знати, що звертаються до нього – в результаті ви зможете швидше отримати відповідь.

Якщо відправили повідомлення із помилками – редагуйте їх, це робиться по тапу на повідомлення. Якщо відправили не туди – просто вибачайтесь і видаляйте.

Не відправляйте голосові повідомлення без попередньої згоди отримувача, адже це не завжди зручно для адресата – він матиме знайти окремий час та місце для його прослуховування.

Пам’ятайте, у Viber усі чати та персональні дзвінки за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням. Це дає хороший рівень безпеки, адже ніхто, навіть команда додатку, не мають до ваших повідомлень доступу. Повідомлення не зберігаються на серверах месенджера, а ключі шифрування існують лише на пристрої користувача і його співрозмовника. Тож переписуйтесь спокійно.

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