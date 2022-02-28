Як не піддаватися паніці у воєнний час: поради психологині

У цей надскладний для всіх військовий час треба знати, як допомогти собі та ближнім.
Сімейна психологиня, психотерапевтка Наталія Гаєвська розповіла, як не піддаватися паніці та тримати свою психіку у здоровому та стабільному стані.
"Цей допис був написаний з бомбосховища, в нас постійно звучать сирени повітряної тривоги, тому в цілях безпеки ми значну частину часу проводимо в укритті.
За ці 4 дні пекла кожен з нас в повній мірі відчув “братську любов” обстрілами градами житлових масивів, виснажливими, безсонними ночами в укриттях, бомбардуванням наших міст, вбивствами мирних жителів… Напевно, складно тепер знайти хоч когось, хто б всім серцем не зненавидів "асвабадітєлєй" і не бажав би їм пошвидше стати добривом наших чорноземів
Основне, що ми можемо зробити для себе та для наших близьких у цей скрутний час – це не піддаватися паніці та тримати свою психіку в здоровому і стабільному стані.
Я завжди заспокоююсь, коли пишу, зосереджуюсь на тому, як найбільш ефективно передати свої знання та вміння.
Отже, що робити, коли тривога настільки сильна, що заважає продовжувати жити:
1. Інформаційна гігієна: будь ласка, звертайтеся лише до достовірних джерел. Кожен з нас має такий список ресурсів новин або людей, яким ми довіряємо.
Продовження читайте на знімках у дописі.
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