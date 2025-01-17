Як не проґавити симптоми стресу та на що необхідно звернути увагу

Стрес — невидимий супутник сучасного життя, який дедалі більше вплітається у наше повсякденне життя. Він часто приходить непомітно, але залишає глибокий слід як у нашому емоційному стані, так і у фізичному здоров’ї.

Зрозуміти симптоми стресу та вчасно на них відреагувати — важливий крок до гармонії з собою, як це зробити розповіло видання HealthLine.

Що таке стрес

Стрес — це реакція організму на зовнішні чи внутрішні подразники, які здаються людині надмірними чи неконтрольованими. Це може бути короткотривала відповідь на раптову подію чи тривалий стан, який виснажує сили та ресурси. На жаль, у сучасному світі стрес став частиною життя для багатьох.

Ознаки та симптоми стресу

Постійна втома та безсоння. Довготривалий стрес може стати причиною хронічної втоми та порушення сну. У вас зникає відчуття відпочинку навіть після тривалого сну і ви почуваєтеся виснаженими. Люди, які перебувають у стані стресу, частіше стикаються з безсонням, адже тривожні думки не дають змоги розслабитися. Зміни лібідо. Часто під впливом стресу змінюється статевий потяг: він може знижуватися чи, навпаки, зростати. Хронічний стрес порушує гормональний баланс, який безпосередньо впливає на сексуальне збудження. Депресивний стан. Хронічний стрес може перерости у депресію. Постійне відчуття перевантаження, безпорадності, а також психологічна втома сприяють розвитку депресивних епізодів. Проблеми з травленням. Під час стресу травна система працює інакше. Це може проявлятися у вигляді діареї, закрепів, печії чи навіть синдромом подразненого кишківника. Зміни апетиту та ваги. У когось стрес викликає втрату апетиту, а у когось — неконтрольоване переїдання. Ці коливання можуть призводити до змін ваги, що додатково впливає на самооцінку. Прискорене серцебиття. Стресові ситуації можуть викликати прискорене серцебиття чи навіть відчуття тривожного серцебиття. Організм виділяє адреналін, який тимчасово змушує серце працювати інтенсивніше. Надмірне потовиділення. Стрес також може проявлятися у вигляді надмірного потовиділення, особливо на долонях, ступнях, обличчі та у зоні пахв. Фізичні прояви. Стрес знаходить своє відображення і в нашому тілі. Наприклад:

Акне . Люди, які перебувають у стані хронічного стресу, частіше стикаються з прищами через підвищене вироблення шкірного сала та звичку торкатися обличчя.

. Люди, які перебувають у стані хронічного стресу, частіше стикаються з прищами через підвищене вироблення шкірного сала та звичку торкатися обличчя. Головний біль . Часті напади головного болю, зокрема напруги, також можуть бути результатом стресу.

. Часті напади головного болю, зокрема напруги, також можуть бути результатом стресу. Хронічний біль. Стрес провокує підвищення рівня кортизолу, а це може посилити біль у спині, суглобах або інших частинах тіла.

Стрес провокує підвищення рівня кортизолу, а це може посилити біль у спині, суглобах або інших частинах тіла. Часті хвороби. Ослаблений стресом імунітет робить організм вразливішим до інфекцій та застуд.

Як впоратися зі стресом

На жаль, немає універсальної пігулки від стресу. Проте існують методи, які допомагають мінімізувати його вплив:

Фізична активність . Регулярні прогулянки, йога чи тренування знижують рівень стресу.

. Регулярні прогулянки, йога чи тренування знижують рівень стресу. Медитація та дихальні вправи. Вони допомагають зосередитися на теперішньому моменті та розслабитися.

Вони допомагають зосередитися на теперішньому моменті та розслабитися. Якісний сон. Дотримуйтеся режиму дня, намагайтеся засинати та прокидатися в один і той самий час.

Дотримуйтеся режиму дня, намагайтеся засинати та прокидатися в один і той самий час. Здорове харчування. Вживайте більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та мінімізуйте кількість цукру та жирів у раціоні.

Вживайте більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та мінімізуйте кількість цукру та жирів у раціоні. Спілкування . Проводьте час із близькими людьми, адже підтримка оточення може бути найкращою терапією.

. Проводьте час із близькими людьми, адже підтримка оточення може бути найкращою терапією. Обмеження інформаційного навантаження. Відмовтеся від надмірного перегляду новин або перебування в соціальних мережах.

Якщо ви відчуваєте, що стрес починає контролювати ваше життя, не соромтеся звертатися до психолога чи терапевта. Кожен із нас має право на підтримку та допомогу. Пам’ятайте, що стрес — це сигнал вашого тіла та розуму про те, що час подбати про себе. Реагуйте на зміни та бережіть себе.

Ми також писали про те, як стрес впливає на тривалість життя.

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