Як перемогти прокрастинацію: рекомендації психологині

На жаль, немає універсальних методів боротьби з прокрастинацією. Існує безліч рекомендацій, але ефективно визначити її причину можна тільки за індивідуального підходу до проблеми.

Про методи боротьби, зв'язок перфекціонізму і відсутності мотивації з прокрастинацією розповідає психологиня, психотерапевтка Надія Терещенко.

З'їсти жабу або помідор?

Найпростіший спосіб впоратися з прокрастинацією людям, у яких відсутня саморегуляція — вдатися до техніки "З'їж жабу". Потрібно починати робочий день з неприємного завдання, зі справи, яка найбільш енерговитратна. Якщо зробити з самого ранку найбільш трудомістку дію, інші не будуть здаватися такими неприємними.

Марк Твен колись сказав, що якщо зробити щось неприємне зранку, то іншу частину дня настрій буде хорошим — найгірше вже відбулося і протягом доби не повториться.

Існує техніка "Метод помідора", коли людина робить щось 45 хвилин, а потім 15 хвилин відпочиває і розслабляється. Також можна займатися справою 25 хвилин і 5 хвилин відновлюватися. Варто спробувати щось робити по 5-10 хвилин. Якщо відсутня саморегуляція, то "Метод помідора" виявиться найбільш результативним.

Але якщо проблема прокрастинації викликана втомою, то "Метод помідора" однозначно не підійде. У цьому разі фахівці рекомендують:

працювати зі зняттям стресу;

нормалізувати режими дня, сну і відпочинку;

практикувати раціональне харчування;

відновити організм за допомогою масажів, приємних розслаблювальнихпроцедур.

Прокрастинація — спосіб зняття стресу. Якщо прокрастинація фізична, треба відпочити, не напружуючись інтелектуально. Якщо існує фізіологічна причина, варто змінити рід діяльності — помити посуд, якщо це заняття заспокоює, або прогулятися на свіжому повітрі.

У пеклі для перфекціоністів щербаті котли

Якщо причина прокрастинації — страх отримати неідеальний результат, то треба працювати з власним перфекціонізмом і дозволити собі помилятися. Поки людина не дасть собі право на помилку, вога буде відкладати важливі справи "на потім" і гальмувати себе на шляху до кращого життя.

Перфекціоністам варто поставити собі запитання:

"Що буде, якщо я зроблю так-то і помилюся?"

"Який результат можливий у цій ситуації?"

"Що може статися в найстрашнішому випадку і що робити далі?"

"Якщо результат буде неідеальним, хтось від цього постраждає?"

"Якщо я не досягну успіху, від мене відвернуться рідні та друзі?"

"У разі успіху я прийму його як належне або буду все одно сумніватися?"

Перфекціоністів не змусять діяти і не відкладати справи на потім прогулянки та інші "релакс"-методики. Щоб бути впевненими в собі, їм потрібно мати план Б.

Боротьбу з прокрастинацією відкладу "на потім"

Якщо ви зрозуміли, чому зіткнулися з прокрастинацією, то можна її опрацювати. Зазвичай люди не розуміють, навіщо вони повинні робити те, що завдає їм дискомфорту. Якщо людині треба зробити переставляння, а вона відкладає його на потім, це свідчить про те, що немає достатньої мотивації.

Щоб впоратися з прокрастинацією в цьому разі, важливо відшукати альтернативну мотивацію:

варто виконати поставлене завдання, щоб начальство не обурювалося і не критикувало;

краще піти і заплатити за іпотеку, щоб потім не оплачувати пеню і додаткові відсотки;

доцільніше зробити переставляння в будинку, про яке просить домівник, щоб не слухати докорів.

Прості способи боротьби з прокрастинацією

Отже, найпростіший і дієвий спосіб: складаємо план завдань, плануємо час на перерву, прибираємо навколо робочого місця мотлох і все, що може відвернути, працюємо поза домом на свіжому повітрі.

Можна підготуватися до завтрашнього дня ще від вечора, щоб бути впевненим, що все буде зроблено вчасно і організовано. Також допоможе щотижневий графік справ.

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Ще одна рекомендація: штраф за протермінування — за несвоєчасне виконання завдань доведеться витрачати матеріальні ресурси. Щоб мотивувати себе ще сильніше, за протермінування віддаємо гроші безпритульним або переказуємо в благодійні фонди.

Нерідко люди оточують себе мотивувальними фразами, і, як би банально це не звучало, цитати, які підштовхують до дії, роблять позитивний вплив.

Коли прокрастинація — це благо

І наостанок про те, коли не варто пересилювати себе. Якщо ви женетеся за своєю мрією і почуваєтеся зле, якщо мета не досягнута, прокрастинація піде на благо. Коли людину переповнює досягаторство, прокрастинація стає методом боротьби зі стресом, втомою — вона своєчасно гальмує особистість і дозволяє розслабитися і зробити перепочинок. Навіть в боротьбі з прокрастинацією пам'ятайте: головне — у всьому знати міру!

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