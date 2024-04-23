Як припинити перейматися речами, які ви не можете контролювати: 6 найкращих прийомів

Іноді може здаватися, що тривога й невпевненість – лише частина повсякденного життя. Невелике занепокоєння – це нормально, та коли воно накопичується, то може стати виснажливим і навіть руйнівним.

Незалежно від того, наскільки хаотичний світ та як сильно ви стурбовані, однаково життєво важливо знайти способи впоратися зі стресом і навчитися не перейматися речами, які ви не можете контролювати.

Тому Womans world звернувся до експертів по поради про те, як зняти напруженість та отримати радість, щоб ви могли глибоко зітхнути і повернутися до відчуття спокою наступного разу, коли вас охоплять тривожні думки.

Експерти запропонували три способи знизити напруженість.

Змініть своє мислення

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Коли вам на думку спадає запитання "а що, якщо...", головне – відсторонитися від нього, не приділяючи йому уваги та не намагаючись на нього відповісти, каже психологиня Саллі М. Вінстон, засновниця та виконавча директорка Інституту тривожних і стресових розладів штату Меріленд.

Вінстон пропонує змінити ставлення до того, що відбувається, сказавши: "Я думатиму про X, тоді як інша частина мене переймається про Y". Ми маємо дуже широкий діапазон розумових здібностей: можемо постійно вимикати "канал занепокоєння" і не звертати на нього уваги.

Вдихніть спокій

Існує тісний зв'язок між нашими фізіологічними та психічними станами. Коли наше тіло збуджене занепокоєнням, наш розум також напружений – і навпаки, стверджує Сет Дж. Ґілліган, доктор філософії, психолог.

Проста порада доктора Ґіллігана: сядьте та глибоко вдихніть, щоб вирівняти поставу, потім повільно видихніть; на другому вдиху вдихніть, щоб наповнити живіт, і повільно видихніть; на третьому – глибоко вдихніть, щоб розширити ребра, потім знову повільно видихніть. Він каже, що виконання цієї вправи протягом однієї хвилини може істотно змінити ситуацію, приборкавши тривожні думки і розслабивши всю вашу нервову систему.

Спирайтеся на духовність

Якщо ви людина, яка вірує, саме час звернутися до віри. Передавання своїх турбот вищим силам негайно допоможе полегшити тягар, який лежить на ваших плечах, каже Мерібет Вуеншель, мотиваційна спікерка та вчителька Біблії.

Викладіть свою проблему, наприклад: "Я втратив/ла роботу", а потім промовте молитву, наприклад: "Господи, я вірую, що Ти працюєш за лаштунками від мого імені, тому мені нема про що турбуватися". Нарешті, проголосіть свою силу, наприклад: "Я сильний у Господі та Його могутній силі". Повторення цих слів заспокоїть тривогу, нагадавши вам, що ви могутні, вас люблять і цінують.

Експерти також назвали три способи відчути радість.

Почніть вирішувати проблеми

Занепокоєння не допомагає вирішити проблему, але у вас може виникнути відчуття, що для вирішення проблеми простого неспокою достатньо, зазначає доктор Ґілліган. Щоб допомогти розрізняти продуктивні й непродуктивні думки, він пропонує записати їх у два стовпчики.

Ліворуч напишіть, що ви не можете контролювати. У правому стовпчику запишіть те, що контролювати можете. Все, що ліворуч, відпустіть, а те, що праворуч, прийміть як посібник до дії.

Насолоджуйтеся своїми сильними сторонами

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Замість перейматися, а що, якщо станеться щось погане, доктор Ґілліган закликає звести свій внутрішній діалог до запитання "яким я хочу, щоб був цей день" або "кого б я хотів сьогодні зустріти". Він каже, що це набагато важливіші питання, бо вони повертають нам наші сили. Існує горизонт, який простягається далеко за межі того, чого боїться наш розум. Більшість з того, чим ми переймаємося, ніколи не станеться, а навіть якщо станеться, нагадайте собі, що ви здатні впоратися.

Візуалізуйте хороші речі

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Занепокоєння змушує нашу уяву розігратися, але повернути контроль над своїм уявним кіноекраном простіше, ніж вам здається, адже можна уявити собі краще і щасливе майбутнє. Витратьте кілька хвилин протягом дня на візуалізацію того, чого ви хочете від життя, закликає мотиваційна спікерка Вуеншель, яка каже, що ця проста вправа допоможе вам перейти до більш обнадійливого мислення і не дозволить тривогам охоплювати вас уночі, коли ви намагаєтеся заснути.

Наприклад, якщо ви хочете нову машину, уявіть себе за її кермом. Бачити себе щасливими та впевненими в собі допомагає зробити так, щоб тривоги втратили над вами свою владу.

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