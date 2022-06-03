Як пережити війну: поради психотерапевта

Повномасштабне вторгнення РФ триває вже 100 днів. Усі сприймають війну по-різному. Комусь для адаптації потрібні лічені дні, хтось навчається жити по-новому. Як за 100 днів змінювалася наша психіка та як допомогти собі психологічно, розповідає психотерапевт Олег Чабан в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Люди по-різному реагують те, що відбувається. За 100 днів усі пройшли різні стани, емоційні гойдалки: відчували і паніку, і жах, і нерозуміння, що робити далі, і ненависть, і ейфорію тощо.

Те, як ти переносиш війну, залежить від того, як ти її сприймаєш: для когось це "стоп життя", а для іншого посттравматичне зростання, коли людина обирає жити далі.

Як емоційно пережити війну:

працювати, знайти заняття до душі, чимось завжди займатися;

планувати кожен день, складаючи перелік справ;

планувати майбутнє (що робитимете через тиждень-місяць-рік);

дбати про когось, відповідати за когось.

Війна – це час переосмислення життя. Олег Чабан упевнений, що багато людей почали цінувати життя, своїх рідних. Цінність життя дуже зросла.

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