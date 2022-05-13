Як пережити втрату роботи та заробітку: розповідає психологиня

Майже 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через війну. Це останні дані ООН. За прогнозами організації, в разі ескалації воєнних дій кількість безробітних може зрости до семи мільйонів.

Як не впасти в депресію через втрату заробітку та як налаштувати себе почати щось нове? Поговоримо із психоаналітикинею Анною Кушнерук.

Наша стабільність в нестабільності: чому зараз потрібно хапатися за будь-яку роботу

Окрім справжнього горювання від подій війни, ми переживаємо ще й кризу ідентичності. Робота для людини - це не лише статки, а й життєдайність її родини. Робота - це той простір, де людина відчуває себе впевнено, тут вона затребувана, відчуває своє місце, вдячність, підтримку. З втратою роботи людина втрачає не тільки фінансову підтримку, а й моральну. Люди втрачають відчуття захищеності та впевненості у майбутньому. Робота задає життю ритм: ми маємо прокидатися, кудись йти, дотримуватися якихось термінів виконання. Та коли людина втрачає роботу, настає криза. Людина вже не певна, а чи треба їй вставати, адже її зусилля нікому не потрібні. Ми починаємо знецінювати себе як члена суспільства.

Виникає спокуса сховатися за звинуваченнями себе і світу на кшталт "чому я не відкладала гроші", "чому мене ніхто не попередив", "кому я зараз потрібна зі своєю освітою". Але це - хибний шлях. Необхідно запитувати про можливість роботи для себе. Робота не обовʼязково має бути кваліфікованою. Потрібно знизити свої очікування щодо роботи. Вона має приносити якийсь фінансовий приплив. Треба налаштувати себе на те, що заробляння грошей, навіть якщо це досить важко, - це задоволення.

Робота завжди є. Хтось незмінно шукатиме допомоги з дітьми, хтось потребує допомоги у догляді за літніми родичами. Не треба лякатися роботи не за фахом. Потрібно налаштувати себе на те, що будь-яка робота зараз необхідна, потрібно збагачувати суспільство своїм внеском, і збагачувати себе також.

Хоча неможливо не дивитися на те, що ти втратив. Бо тут починається справжнє горювання. Неможливість для людини жити звичним життям: гарно вбиратися та йти до офісу, задовольняти матеріальні потреби родини у звичному обсязі. Багатьом людям, які в сімейних стосунках були фінансовими лідерами і через це вимагали до себе особливого ставлення, доводиться зараз просто "бути хорошою людиною", а це також вимагає певної гнучкості.

Чи на часі зараз наші мрії про самореалізацію в іншій сфері

Багато людей у всьому світі роками та десятиліттями працюють на роботі, яка їм не подобається: "Так, робота класна, але це не те, про що я мріяв". Звісно, не можна казати, що війна дає нові можливості, бо емоційно все це дуже важко витримати. Та оскільки абсолютно всі люди зараз втрачають і карʼєрно, і фінансово, ви також можете дозволити собі обрати якусь простішу роботу. Особливо це стосується офісних співробітників, які завжди перебували в умовах, які, можливо, їх не влаштовували, та мріяли про іншу роботу. Зараз у них, за відсутності звичної роботи, є нагода спробувати себе в чомусь іншому.

Найменш комфортно зараз людям, які працювали в сфері надання послуг, що не є предметом першої необхідності. Для відновлення цієї сфери потрібен час. Тому зараз вони мають зробити інвентаризацію своїх вмінь та навичок. Якщо ваша робота була, наприклад, у сфері інформаційних послуг, то, можливо, варто спробувати робити щось руками. Зараз в цьому потреби більше.

Кому легше перелаштуватися і прийняти ситуацію

Жінкам адаптуватися до нових умов легше. Вони гнучкіші, їм легше погодитися на нижчу за кваліфікацією роботу. Чоловіки зазвичай керуються іншою стратегією, вони не погоджуються на менше, чекають на свій шанс та планують після його отримання відшкодувати родині час вимушеного простою. В сімейних стосунках не на часі зараз виміряти кількість заробленого і порівнювати. Треба вірити в себе і працювати попри все.