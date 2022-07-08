Як під час війни пережити біль втрати: поради психолога Олега Чабана

За час війни кожен із українців втратив щось важливе для себе – хтось роботу, хтось спокій, а хтось – найважливіше – здоров'я чи життя близьких.
Психолог Олег Чабан розповів про біль втрати та дав поради, як її пережити.
Під час війни ми постійно щось втрачаємо: спокій, сон, душевну рівновагу, роботу, здоровʼя, дім, друзів, рідних.
Втрата - це є втрата. Вона закладена в програмі нашого життя. Протягом життя ми постійно щось втрачаємо: але зараз втрати величезні й пережити їх досить важко. Втрата близьких - найбільш стресова ситуація в житті людини. Але наша біологія направлена на те, щоби продовжувати життя. Так працює наша генетика. Після найбільших страждань ми продовжуємо жити, сміятися, радіти та народжувати дітей.
Людина у своєму горі проходить такі етапи:
- заперечення
- злість
- торг
- депресія
- прийняття
- Зараз ми часто зустрічаємо людей, які втратили близьких, і не знаємо, як в таких ситуаціях поводитися. І тут головне знати не що робити, а чого не робити.
Коли у ваших близьких сталося справжнє горе, головне - бути поруч. Не можна відбутися одним дзвінком, ми соціальні істоти і нам важлива присутність друзів. Коли хтось бере нас за руку, фізичний контакт може бути дієвішим за слова.
- Ні в якому випадку не потрібно порівнювати. Ні в якому разі не кажіть "я також проходив через це", це сприймається як егоїзм: людина починає говорити про себе: наче відсторонюється від того: кого має втішати.
- Менше слів, а більше справ - це важливо. Справи можуть бути прості: нагріти чаю, зготувати їжу.
- Також можна навпаки, створити з себе обʼєкт турботи. Можна попросити зробити вам чаю, підігріти якусь їжу. Піклування про когось може відволікти людину, що перебуває в жалобі. Людина почне робити звичайні людські речі, й це їй може допомогти.
- В жодному разі не вимовляйте фразу "ти з цим впораєшся". Це стереотипна фраза, і вона теж егоїстична, краще взагалі промовчати.
- Не треба шукати сенс і логіку в тому, що трапилося. Не треба нагадувати людині про те, що всі ми смертні.
Ще одна категорія втрат - втрата майна. Багато людей, особливо літніх, не погоджуються на евакуацію: тому що не бажають втрачати все, що мають. В таких випадках не зайвим буде нагадати людям, що майно не цінніше за життя.
Якщо людина продовжує наполягати на тому, що її домівка - це все її життя, не зайвим буде натякнути, що така позиція є егоїстичною, нагадати, що, крім майна, в людини є родичі, які не бажають втрачати передусім своїх близьких. Можна вдатися до маніпуляції й попросити дідусів та бабусь про допомогу з онуками під час евакуації, або на новому місці.
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