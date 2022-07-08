Як під час війни пережити біль втрати: поради психолога Олега Чабана

За час війни кожен із українців втратив щось важливе для себе – хтось роботу, хтось спокій, а хтось – найважливіше – здоров'я чи життя близьких.

Психолог Олег Чабан розповів про біль втрати та дав поради, як її пережити.



Під час війни ми постійно щось втрачаємо: спокій, сон, душевну рівновагу, роботу, здоровʼя, дім, друзів, рідних.



Втрата - це є втрата. Вона закладена в програмі нашого життя. Протягом життя ми постійно щось втрачаємо: але зараз втрати величезні й пережити їх досить важко. Втрата близьких - найбільш стресова ситуація в житті людини. Але наша біологія направлена на те, щоби продовжувати життя. Так працює наша генетика. Після найбільших страждань ми продовжуємо жити, сміятися, радіти та народжувати дітей.

заперечення

злість

торг

депресія

прийняття

Зараз ми часто зустрічаємо людей, які втратили близьких, і не знаємо, як в таких ситуаціях поводитися. І тут головне знати не що робити, а чого не робити.

Людина у своєму горі проходить такі етапи:



Коли у ваших близьких сталося справжнє горе, головне - бути поруч. Не можна відбутися одним дзвінком, ми соціальні істоти і нам важлива присутність друзів. Коли хтось бере нас за руку, фізичний контакт може бути дієвішим за слова.

Ні в якому випадку не потрібно порівнювати. Ні в якому разі не кажіть "я також проходив через це", це сприймається як егоїзм: людина починає говорити про себе: наче відсторонюється від того: кого має втішати.

Менше слів, а більше справ - це важливо. Справи можуть бути прості: нагріти чаю, зготувати їжу.

Також можна навпаки, створити з себе обʼєкт турботи. Можна попросити зробити вам чаю, підігріти якусь їжу. Піклування про когось може відволікти людину, що перебуває в жалобі. Людина почне робити звичайні людські речі, й це їй може допомогти.

В жодному разі не вимовляйте фразу "ти з цим впораєшся". Це стереотипна фраза, і вона теж егоїстична, краще взагалі промовчати.

Не треба шукати сенс і логіку в тому, що трапилося. Не треба нагадувати людині про те, що всі ми смертні.



Ще одна категорія втрат - втрата майна. Багато людей, особливо літніх, не погоджуються на евакуацію: тому що не бажають втрачати все, що мають. В таких випадках не зайвим буде нагадати людям, що майно не цінніше за життя.



Якщо людина продовжує наполягати на тому, що її домівка - це все її життя, не зайвим буде натякнути, що така позиція є егоїстичною, нагадати, що, крім майна, в людини є родичі, які не бажають втрачати передусім своїх близьких. Можна вдатися до маніпуляції й попросити дідусів та бабусь про допомогу з онуками під час евакуації, або на новому місці.

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