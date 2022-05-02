Як підтримати людину, яка відчуває втрату

Від початку війни кожен із нас щось втратив: роботу, дім, близьких людей. Психотерапевт Олег Чабан розповів, як допомогти людині пережити це.

Втрата насправді закладена в програмі нашого життя, бо ми завжди щось втрачаємо, починаючи від дитинства, але те, що відбувається зараз, це, звичайно, дуже великі втрати. Тому зруйноване майно - це втрата. Смерть близьких - це також втрата, яка вважається найсильнішою стресовою ситуацією в житті людини. Однак потрібно пам’ятати, що наша біологія, наша генетична програма спрямовані на те, щоб продовжувати життя. Навіть після найбільших страждань ми виходимо і починаємо жити, сміятися, радіти, народжувати тощо.

Однак завжди треба пам’ятати, що робити, аби страждання не затяглося:

1. Бути поруч. Не формально один раз зателефонував і поспівчував, а, за можливості, бути поруч фізично. Ми дуже соціальні і для нас важливо, якщо людина бере когось за руку, і цей фізичний контакт набагато важливіший, ніж багато слів, сказаних телефоном.

2. В жодному разі не треба порівнювати. Ніколи не говоріть "Я також проходив через це". Це сприймається егоїстично, бо людина починає говорити про себе і відсторонюється від того, до кого вона приїхала, біля кого вона поруч.

3. Не говори, а роби. Тут є елементарні речі: нагрій чай, запропонуй поїсти, створи об’єкт турботи про себе. Тобто на цьому етапі варто змусити людину робити звичайні повсякденні речі.

4. Не говоріть фразу "Ти з цим впораєшся", бо вона дуже егоїстична та стереотипна. Ми не знаємо і не відчуваємо, що реально людина переживає, щоб сказати, що вона з цим впорається. Тому ліпше мовчіть і просто будьте поруч.

5. Не шукати сенс у тому що трапилося.

Як підтримати людину, яка переживає втрату – Олег Чабан

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