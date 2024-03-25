Як почати розмову з незнайомою людиною: коментує стендап-комік

Розпочати розмову є викликом, однак цю перешкоду можна подолати.

Почати розмову може бути викликом, особливо якщо ви познайомилися з новою людиною або перебуваєте в незвичайній ситуації. Стендап-комік Джош Отусаня поділився кількома корисними порадами, як розпочати розмову з будь-ким, навіть якщо ви зазвичай сором'язливі або невпевнені.

Щирий комплімент

Почніть розмову зі щирого компліменту. Важливо, щоб ваші слова були спрямовані на конкретну рису або предмет, що вам сподобався. Наприклад, вказати на стильний светр чи прикрасу, яка привернула вашу увагу. Важливо, щоб комплімент був щирим і непримусовим, тоді він звучатиме більш природно.

Допомога

Зверніться до співрозмовника з проханням допомогти вам в ухваленні рішення. Наприклад, ви можете запитати про думку щодо вибору між двома предметами або ситуаціями. Це створює відчуття спільної дії та покращує взаємодію.

Коментуйте

Висловлюйте свої спостереження про ситуацію або подію, що відбувається. Наприклад, під час очікування на автобусній зупинці можна зауважити про тривалість очікування. Це легкий спосіб розпочати розмову, оскільки ви коментуєте спільний досвід.

Прямолінійність

Будьте відверті й прості в спілкуванні. Просто представтеся і запитайте як звати співрозмовника. Цей прямий підхід демонструє вашу впевненість і відкритість для спілкування.

Зберігайте відкритий та дружній тон розмови. Це допоможе зробити перше враження позитивним та сприятливим для подальшої взаємодії.

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