Як подолати стрес: десять дієвих способів розслабитися та знайти душевний спокій

Наше життя зараз, як ніколи раніше, наповнене тривогою та стресом. Тому особливо важливо навчитися простим прийомом зняття напруги, якими можна користуватися щодня.

Нині наш психологічний стан далекий від ідеалу. Часто ми миттєво переходимо від абсолютного спокою до стану, коли ви ледве можемо дихати – так проявляється стрес. У цій ситуації дуже складно знайти душевний спокій, але, водночас, не можна дозволити стресу керувати вашим життям.

Тому Womans World пропонує взяти на замітку 10 простих способів розслабитись та зняти напругу.

Погладьте котика

Дослідження показують, що погладжування котика може знизити кров'яний тиск. Якщо у вас немає домашнього вихованця, перегляд відео з котом може мати той самий ефект.

Подивіться на все з іншого погляду

Погляд на ситуацію з іншого боку — чи когнітивне переосмислення, як називають це експерти, може допомогти вам надати їй альтернативного змісту, який знизить рівень стресу. Для цього зверніть увагу на свої думки. Ловіть себе, коли ви починаєте занурюватися в негативні. Замінюйте негативні думки на позитивні.

Займіться сексом

Під час сексу вивільняються ендорфіни, хімічні речовини мозку, які покращують настрій та зменшують симптоми стресу.

Згадайте алфавіт

Якщо вас охопила паніка, для якої немає конкретної причини і ви ніяк не можете впоратися з тривожними думками, спробуйте прочитати в умі алфавіт у зворотному порядку. Це складно, тому змусить вас відволіктися та по-справжньому сконцентруватися. До того часу, коли ви дістанетеся до літери А, ви будете готові знову зустрітися зі світом та його викликами.

Практикуйте прогресивну релаксацію м'язів

Ця стара техніка фокусується на стисканні та розслабленні кожної групи м'язів. Це може допомогти вам усвідомити фізичне відчуття між м'язовою напругою та розслабленням. Почніть з правої ноги. Зосередьтеся на максимальному стиску м'язів протягом приблизно восьми секунд, розчепіривши пальці ніг і вигнувши стопу, потім розслабте їх, дозволяючи напрузі піти з тіла через цю стопу.

Зверніть увагу на ліву ногу. Стисніть і розправте пальці ніг, потім розслабтеся; коли ви відпускаєте, стрес йде з вашого тіла. Потім зосередьтеся на своїх литок — напружте і розслабте — потім на колінах, стегнах, постійно дихайте рівно і спокійно, вдихаючи і видихаючи. Перемістіть увагу до стегон, живота, спини, кінчиків пальців, рук і т. д. До того часу, коли ви дістанетеся до верхівки, напруга повинна повністю зникнути.

Прийміть гарячу ванну

Наповніть водою ванну настільки теплою, наскільки зможете витримати. Додайте вашу улюблену ароматизовану олію для ванн, спробуйте лавандову, рожеву, підійдуть заварені ромашкові або м'ятні чайні пакетики, і пориньте в дорозі на 20-30 хвилин.

Перекусіть

Падіння рівня цукру в крові може викликати у вас відчуття, що ви збираєтеся вбити когось. Перекусіть чимось, що дасть вам швидку, негайну енергію. Хороші варіанти включають половину бутерброду з курячою грудкою на тості з високим вмістом клітковини, жменю мигдалю та родзинок або знежирений йогурт з мюслі.

Медитуйте

Вам не обов'язково одягати спеціальний одяг, приглушувати освітлення або сидіти на килимку для йоги, щоб медитувати. Спробуйте це де б ви не знаходилися, коли вам потрібен тайм-аут: відключіть звук на телефоні. Сядьте у зручне положення та обережно закрийте очі. Дозвольте собі відчути розслаблення у своєму тілі та природний потік дихання. Зосередьтеся на своєму диханні, коли воно входить і виходить із вашого тіла. Дослухайтеся до звуку, який він видає. Якщо ви хочете повторювати мантру миру, радості чи кохання, не соромтеся. Або рахуйте вдихи та видихи до 10. Посидьте так кілька хвилин, насолоджуючись тишею. Повільно починайте розплющувати очі, відчуваючи, як ваше тіло повертається до життя.

Скануйте тіло на наявність стресу

Зупиніться, де б ви не були, закрийте очі і з'ясуйте, чи відчуваєте ви скутість десь у тілі. Коли ви відстежите це, уявіть, що це область червоного кольору. Зробіть глибокий вдих і уявіть, як частина тіла змінюється із червоною на синю. У міру того, як колір змінюється, відчуйте, як шкала тиску опускається від напруги до розслаблення. Тепер уявіть, що синій стає темнішим і глибшим у міру того, як ви розслаблюєтеся з кожним відтінком синього. Розплющіть очі і подивіться, як ви розслабилися.

Пострибайте

Пострибайте на скакалці. Це змушує ваше тіло виробляти ендорфіни, які змушують вас почуватися добре. Крім того, рухи мотузки, що повторюються, допоможуть вам розслабитися і зосередитися.

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