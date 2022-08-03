Як покращити своє емоційне здоров'я: розповідає психологиня

Людина з високим рівнем емоційного здоров'я проявляє стійкість у періоди стресу, тому у наших сучасних реаліях необхідно піклуватися про емоційне здоров'я та свій психологічний стан.

Психологиня Галина Волошина та телеграм-канал "Психологічна підтримка" розповідають, що можна і необхідно зробити прямо зараз для свого емоційного здоров'я

Емоційне здоров'я — це коли людина здатна почуватися гармонійно та врівноважено незалежно від зовнішніх обставин. У наших сучасних реаліях це необхідно.

Людина з високим рівнем емоційного здоров'я проявляє стійкість у періоди стресу. Коли емоційне здоров'я в нормі, здається, що ви можете справитися з будь-якими катастрофами та розв'язати всі проблеми. Але коли його рівень падає, то навіть невеликі негаразди здатні викликати панічні атаки чи депресію.

Також усі ми знаємо, що емоції досить тісно пов'язані з нашим фізичним станом: якщо раніше люди були ближчими до природи і мали генетичні захисні механізми, що оберігали від захворювань, то нині вони позбавлені такого захисту, і мусять бути не лише фізично розвинутими, а й психічно/ментально стійкими.

Це говорить про те, що необхідно навчитися справлятися з величезним потоком інформації, котрий сьогодні накриває людей, як лавина, відмежовуватися від другорядних проблем, створювати для себе психологічно комфортні умови.

Що робити для покращення свого емоційного здоров'я:

знаходити час на рухові активності (зарядка, пробіжка, плавання та інше);

спілкуватися з близькими та рідними;

займатися справами, які приносять задоволення (хобі);

проводити час на свіжому повітрі;

слідкувати за збалансованим харчуванням.

Нагадаємо, раніше ми говорили з Мариною Івановою про війну, страхи та точки опори і попросили її розповісти про те, як людям жити під час цих моторошних терористичних актів проти цивільного населення і що можна зробити, щоб відчувати хоч якусь опору під ногами у цей тяжкий час.

Читайте також: