Як повернутись до нормального життя попри війну

24 лютого стало початком дуже стресової смуги нашого життя. Самі того не бажаючи, ми занурились у ситуацію, з якою складно впоратись психіці будь-якої людини, навіть найбільш стресостійкої. Особливо це відчувається зараз, коли у багатьох гостра фаза «вижити» закінчилась, а «жити» - ще не почалась.

Як діяти у цій ситуації та чим можна собі допомогти, розповідають експерти платформи Mindly.

Стрес стає сильним тригером для переживання людиною тих чи тих емоцій. Все індивідуально, але зазвичай ми послідовно переживаємо такі стани:

Розгубленість

Тривога, страх, паніка

Злість

Ейфорія

Депресія

Було б добре, якби на депресії все закінчувалось і ми поступово повертались до нормального життя. Та, на жаль, рухаємось по колу і за депресією знову йде розгубленість. Наше завдання тут - вирватись із цієї петлі. Як це зробити?

Опануйте психогігієну

Психогігієна - це система наукових знань, спрямована на збереження і зміцнення психічного здоров’я у суспільстві. Вона була важлива завжди, але зараз особливо.

В теперішній час «крок вправо, крок вліво - депресія», тому варто взяти ситуацію під контроль і вводити в життя певні обмеження, які допоможуть психіці відновитись.

Встановіть ліміт на новини

Постійне гортання стрічки дає нам ілюзію контролю. Біжучи за цим, ми не помічаємо, як вбираємо в себе багато травмувальної інформації. Визначте конкретні години, коли будете читати новини, і не лізьте до новинних сайтів чи Телеграм-каналів в інший час.

Контролюйте вплив інших людей на вас

Усі ми зараз хотіли б бути військовими експертами, але це не так. Через це подібні дискусії та здогадки можуть більше зашкодити, аніж допомогти. Річ у тому, що під час розмови ми можемо несвідомо перейняти настрій людини. Часто він деморалізує, а значить знову повертає до депресії чи апатії.

Слідкуйте за мисленням

Кожен з нас самостійно «забарвлює» ті чи ті події, так побудована психіка. Виходячи з цього, ми самі можемо зробити так, щоб фарби не були занадто темними. Хоч зараз це складно, намагайтесь відпускати емоції і більш свідомо аналізувати інформацію і головне її оцінювати.

Помічайте позитив

Війна, як явище, - це погано, саме тому нам складно шукати в ній те, що потішить. І це не обов’язково робити. Шукайте позитив не в новинах з фронту, а у власному житті: люб’язний бариста, який приготував смачний флетвайт, посмішка дитини, допомога від друзів та інше.

Поверніть контроль над життям

Опанування психогігієни допоможе витягнути себе з депресивного стану, а тому наступне завдання: згадати, як ми жили до війни: працювали, дивились кіно, ходили до парку і на зустрічі з друзями та багато іншого. Якщо зараз ви перебуваєте у відносній безпеці, то:

працюйте. Це може бути ваша звичайна робота, яка була ще до війни. Якщо ви її втратили чи робота ще не відновилась, шукайте щось нове або ж допоможіть волонтерським організаціям. Чимало людей виїхало, хтось звільнився, тому компанії потребують тих, хто буде допомагати відновлювати економіку країни;

Це може бути ваша звичайна робота, яка була ще до війни. Якщо ви її втратили чи робота ще не відновилась, шукайте щось нове або ж допоможіть волонтерським організаціям. Чимало людей виїхало, хтось звільнився, тому компанії потребують тих, хто буде допомагати відновлювати економіку країни; спілкуйтесь. Люди лікують людей, навіть якщо вони не психотерапевти. Спілкування допомагає усвідомити, що ми не самі, так заліковуються рани. Головне тут - не переймати деструктивні емоції інших, а залишатись вірними своїм відчуттям;

Люди лікують людей, навіть якщо вони не психотерапевти. Спілкування допомагає усвідомити, що ми не самі, так заліковуються рани. Головне тут - не переймати деструктивні емоції інших, а залишатись вірними своїм відчуттям; шукайте те, що додає сил. Щоб пережити все те, що відбувається, потрібно мати ресурс. На жаль, він не вічний, а тому запаси періодично треба поповнювати. В усіх це різні речі чи ритуали: читання, мистецтво, спілкування, спорт, шопінг, медитація та інше.;

Щоб пережити все те, що відбувається, потрібно мати ресурс. На жаль, він не вічний, а тому запаси періодично треба поповнювати. В усіх це різні речі чи ритуали: читання, мистецтво, спілкування, спорт, шопінг, медитація та інше.; працюйте з психотерапевтом. Якщо маєте змогу, знайдіть психотерапевта, з яким буде легше пройти цей шлях. Деяким людям складно самостійно привести психіку до ладу, а якщо не пропрацювати певну проблему, то в майбутньому вона може негативно впливати на якість життя.

Звісно, попри всі поради, повернутись до того життя, яке було в усіх нас, практично неможливо, допоки на задньому фоні війна. Але ми не зможемо закінчити війну, якщо вся країна буде у депресії. Саме тому мусимо зробити все можливе, щоб якнайшвидше відновити сили та перемогти!

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