Як позбутися від негативних думок, які заважають жити

Забути негативні події у своєму житті досить складно, вони раз у раз спливають в пам'яті і отруюють нам життя. Ну як можна забути про сварку з дорогою тобі людиною або моторошний конфуз перед начальством, коли ти бовкнув нісенітницю замість того, щоб продемонструвати свій професійний рівень. Постійно гризуть думки про стан здоров'я, нестачу грошей і так далі. Часто здається, що твоє життя — суцільна чорна смуга.

Але з цього стану необхідно вирватися. Про те, як це зробити, розповіла житомирська психологиня Наталя Сідоренок.

Якщо думки взяли вас в полон, то...

Коли долають негативні думки, потрібно самому собі сказати: "Ну ось, знову я думаю про погане". Якщо чітко розумієш, що ти знову в полоні у тужливих думок, — це перший крок на шляху до свободи від негативу.

Далі потрібно подивитися на гнітючу ситуацію з боку: так, це було нерозумно (неправильно, сумно, погано) і так далі. Але я це вже "проїхав" і живу далі. Вже нічого не виправиш, тому немає сенсу перейматися і мучитися. Нерви ще дуже знадобляться надалі.

Пам'ятайте: є люди, яким набагато гірше, ніж вам

Якщо негативні думки не дають нормально жити і зосередитися на сьогоднішній день, корисно згадати тих, кому в тисячу разів гірше, ніж вам. Скажіть дякую долі за найцінніше в житті (дітей, відданих друзів, свій будинок і так далі). І нав'язливі негативні думки одразу потемніють в ваших очах.

З'їжте щось смачне

Намагайтеся абстрагуватися: прогуляйтеся парком, катайтеся на велосипеді, займіться живописом і так далі. Купіть собі приємну дрібницю, яка обов'язково поліпшить настрій. До речі, дуже піднімає настрій смачна їжа — сходіть до кафе і побалуйте себе чимось незвичайним або самі спечіть улюблений торт.

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Однак якщо постійно компенсувати поганий настрій їжею, то можуть виникнути розлади харчової поведінки, не кажучи вже про зайві кілограми. Якщо помічаєш, що занадто часто починаєш "заїдати" свій негатив, то потрібно шукати інші методи.Дуже допомагає спілкування з приємними для вас людьми. Якщо немає можливості зустрітися з ними, то хоча б поговоріть телефоном.

Ніколи не кажіть собі: "Я повинна", оскільки це слово несе відтінок приреченості. Краще зануритися в приємні мрії і сказати собі: "Я дуже хочу ...." — і уявити щось чудове. Тоді з'являться сили і настрій домагатися поставленої мети, а негативні думки підуть на другий план.

Гумор лікує душу

Наамагайтеся подивитися на ситуацію, яка вас пригнічує, з почуттям гумору. Через деякий час на багато життєвих невдач можна подивитися інакше і посміятися з себе і свого похмурого настрою. Наприклад: "Я зараз маю вигляд, як дитина, якій не дали цукерку" або "Я схожа на монстра з фільмів жахів. Пора усміхнутися".

У будь-якій справі головне — почати

Якщо ви дуже переймаєтеся з приводу якоїсь проблеми, яку неймовірно складно вирішити, то сльози і стогони не допоможуть. Сядьте і подумайте над тим, як саме ви плануєте виходити зі складної ситуації і хто зміг би вам допомогти. Наплануйте конкретні кроки і дії, розділіть їх на етапи, і вам одразу ж стане легше. Проблема вже не буде здаватися такою вже нерозв'язною. Головне — почати, а далі буде простіше.

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Дуже часто буває, що негативні моменти в житті згодом ми оцінюємо абсолютно інакше. Наприклад, ви розлучилися з чоловіком, який здавався ідеалом, а через якийсь час ви починаєте аналізувати його вчинки і слова і розумієте, що це зовсім не та людина, яка вам потрібна. А ще розумієте, що його зникнення з вашого життя — це просто талан. Будь-які взаємини — це не тільки емоції, але і певний життєвий досвід, з якого корисно зробити висновки на майбутнє. Крім того, тепер ви вільна жінка, і у вас з'явилася можливість зустріти справжнього чоловіка вашої мрії. А якщо думки про розставання і раніше болять, намагайтеся згадати, що вас тішило до зустрічі з цією людиною. Напишіть список і кожен день намагайтеся виконувати по одному пункту (наприклад, відвідування виставки, гра в волейбол, читання детективів і так далі).

Будь-яка прожита ситуація — цінний досвід

Якщо ви втратили роботу, значить, на вас чекає інший шлях, можливо, навіть інший вид діяльності, а життя починає новий виток. Такі думки допоможуть побачити плюси в тому, що ще недавно здавалося трагедією. Згадайте народну мудрість: "Все, що не робиться, все на краще". Вірте в це найкраще, і воно прийде до вас. Будь-яка прожита ситуація щось дає людині: досвід (нехай навіть гіркий), певні знання, вміння, корисні знайомства і так далі.

Дуже важливо подивитися на ситуацію з точки зору здорового глузду, і ви зрозумієте, як потрібно вчинити. Погано, коли жалість до себе, нерозділена закоханість, самобичування, а іноді і дурна впертість заважають нам тверезо оцінити ситуацію.

Зрозуміло, що перераховані поради здійснити набагато складніше, ніж про них написати. І все ж це реальна можливість абстрагуватися від непотрібних негативних думок і направити свої думки, емоції і енергію на досягнення нової мети.

І ще одна важлива порада: якщо на обличчі людини незмінно лежить печатка приреченості і тотального розчарування, то навколишні навряд чи зможуть сприймати її якось інакше. Тому женіть від себе негатив, який може отруїти вам все подальше життя і не дозволить здійснитися вашим планам. Усміхніться собі і чітко скажіть: "Все буде добре. Життя тільки починається". Крім турботи про душу, потрібно піклуватися про своє тіло: запишіться на масаж, в басейн, на йогу, займіться бігом вранці, сходіть до салону краси. Можна навіть змінити імідж, щоб легше було розлучитися з вантажем негативних емоцій і переживань.

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