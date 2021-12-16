Як правильно загадати новорічне бажання, щоб воно здійснилося

З року в рік ми очікуємо від новорічних свят романтики, чаклунства та виконання бажань. Адже на те він і Новий рік! Але не всі знають, як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося. Адже бажання виконуються не у всіх...

Про те, як саме надіслати посил про свою мрію до Всесвіту, щоб мрія згодом стала дійсністю, розповіла житомирська психологиня Наталія Сидоренок.

Чого ви бажаєте найбільше?

Серед багатьох бажань, які є у кожного з нас, потрібно вибрати те, чого ви хочете найбільше. Бажання має бути усвідомленим, конкретним та дуже сильним, до того ж сформульовано від вашого імені та особисто для вас. Наприклад, якщо жінці подобається чоловік, вона не повинна загадувати так: "Нехай Валерій закохається в мене", оскільки це стосується іншої людини, а розпоряджатися кимось ми не можемо. Найкраще сформулювати так: "Я зійдуся з людиною, яка мені дуже подобається". Якщо ви мрієте працювати на великій фірмі, не варто формулювати бажання на кшталт: "Нехай мене запросять на роботу до великої фірми", а краще таким чином: "Я отримаю роботу у великій компанії".

Зараз, а не потім

В останні хвилини старого року кожна людина має пошепки або про себе озвучити своє бажання, і воно має бути сформульоване у теперішньому часі. Наприклад, "Я вступаю до університету" або "Я купую квартиру". І в жодному разі не в майбутньому, якщо ви хочете, щоб бажання скоро здійснилося. А якщо бажання ніяк не може здійснитися найближчим часом, потрібно одразу встановити термін його виконання. Наприклад, "Через два роки я вступлю до вишу" або "Цього літа я знайду хорошу роботу".

Жодних "не"

У своєму формулюванні ніколи не вживайте частинку "не". Наприклад, "Більше не хворітиму (сваритимуся, розлучатимуся, гладшатиму і так далі). Всесвіт не любить нечіткості та розпливчастості. Потрібно говорити так: "Я здорова", "Я стаю стрункою – скидаю п'ять кілограмів", "Я виграю судовий процес " і так далі.

Тільки позитив!

Будь-яке бажання, яке ви відправляєте до Всесвіту, має бути позитивним, зі знаком плюс, інакше він вам не допоможе. Бажання, в якому ви намагаєтеся принизити іншу людину, відібрати, обдурити, усунути і так далі, може надалі обернутися проти вас. Навіть негативні та злі думки бумерангом повертаються до людини, яка так подумала. А бажання й поготів.

Не гроші, а блага

Якщо ви вирішили загадати бажання, в якому фігурують гроші, то краще сформулювати його так, щоб йшлося не про гроші, а про блага, які ви бажаєте отримати завдяки грошам. Наприклад: "Я полечу до Єгипту" або "Я розрахуюсь із боргом". Але в жодному разі не "Виграю п'ять тисяч доларів".

Якою ціною?

Потрібно пам'ятати не лише про конкретику, а й про важливі нюанси. Адже вам небайдуже, якою ціною буде досягнуто мети. Наприклад, можна схуднути і водночас зіпсувати своє здоров'я, а можна скинути зайві кілограми без виснажливих дієт. Тому загадувати треба так: "Я стану стрункою через чотири місяці за допомогою комфортного методу схуднення" або "Я перейду на хорошу роботу без сварок та конфліктів".

Нікому ні-ні...

Всі ми з дитинства знаємо, що про бажання не можна нікому розповідати, навіть найближчим людям, інакше бажання не здійсняться! Всесвіт допоможе нам, але він любить тишу та витримку.

Намалюй себе щасливого

Крім словесної форми загадування бажання, можна використовувати інші. Наприклад, написати своє бажання на папері, скрутити в трубочку та засунути у пляшку з-під шампанського. Пляшку поставити так, щоб вона потрапляла у поле вашого зору. Це буде нагадування про те, що на вас обов'язково чекає приємна новина.

А можна візуалізувати свою мрію: зробити справжній колаж із фотографій, газетних вирізок, аплікації. У центрі аркуша паперу слід наклеїти свою фотографію, де ви у чудовому настрої, а навколо неї – зображення чи фото бажаного: квартири, машини, вишу, в якому хочете вчитися, здорового малюка, який незабаром народиться, тощо. Можна розмістити газетні чи журнальні вирізки, де йдеться про те, що ви загадали.

А ще можна вигадати казку про те, як здійснюється ваша мрія, або навіть скласти вірш. Якщо є бажання – намалюйте себе і те, що ви загадали. Важливо, щоб ви уявляли собі виконання своєї мрії до дрібниць. Наприклад, якщо загадали купити квартиру або побудувати будинок, то ви повинні уявити, який вигляд матиме ваше житло, скільки в ньому кімнат, які вікна, двері, кухня, навіть колір стін та завісок на вікнах. Ви повинні пробратися у ваше бажання так глибоко, щоб вжитися в нього, як у щось рідне і улюблене.

Віра – це важливо

Головне – вірити у здійснення бажання та робити для цього все, що від вас залежить. Зрозуміло, якщо не готуватися до вступних іспитів, то не вступиш до вишу. Якщо не стежити за своєю вагою, ніколи не схуднеш, якщо не самовдосконалюватись і не докладати зусиль, то не отримаєш бажаної роботи і якщо не відкладати гроші, то навряд чи проведеш відпустку так, як мрієш... Потрібно не просто загадати бажання, але й планувати, прагнути та просуватися до своєї мрії. Сильне бажання – чудовий стимул для діяльності, що наближає виконання мрії. А щира молитва Богові (або Всесвіту) обов'язково зіграє свою роль та допоможе вам.

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