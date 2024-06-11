Як розмовляти з людиною, яка втратила все: практичні рекомендації від психотерапевта Олега Чабана

Зараз ми дуже часто стикаємось із людьми, які втратили все. Й під час таких зустрічей нам, буває, не вистачає слів, щоб підтримати, або навіть не нашкодити.

Під час війни ми постійно щось втрачаємо. Іноді втрати настільки великі й важливі, що руйнують людині все життя.

Як будувати розмову зз людиною, яка втратила все, розповідає український учений у галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії Олег Чабан у програмі "Говорить Суханов".

По-перше, дуже важливо зрозуміти, що людина перебуває в стані втрати. І в цьому разі є она дуже дієва техніка, вона називається "озвуч свою емоцію".

Про що говорити з людиною, яка переживає втрати

Коли людина втрачає щось дуже для неї важливе, вона може переживати дуже багато зовсім різних почуттів. І ми ніколи не можемо бути певні, яких саме. Але можемо попросити людину озвучити свою емоцію, розповісти про те, що в неї на серці. В цьому випадку вам треба бути готовим, що людина почне розповідати не про емоції, а про дії, наприклад розповідати, куди вона переїхала з розбомбленого будинка, та як це відбувалося. Але це не дасть людині полегшення, людині необхідно проговорити свої емоції та почуття, й ваше завдання допомогти їй це зробити.

Спитайте в людини, чи було їй страшно, чи була вона розгнівана, що вона відчувала в момент втрати, що відчуває зараз. Для людини важливо проговорити це.

Про що не можна говорити з людиною, яка переживає горе

У жодному разі не можна говорити людині щось на кшталт "ну це ж війна, всі щось втрачають", або ділитися іншим травматичним досвідом, своїм або чужим. Бо для кожної людини її втрата найважливіша: й слова "я тебе розумію" не мають сенсу, бо кожне горе дуже індивідуальне.

Людина, яка все втратила, дуже вразлива, але важливо не дати їй провалитися у вирву деструктивних почуттів, коли здається, що ти нікому непотрібний, всім заважаєш і твоє життя скінчилося.

Чого потребує людина, яка втратила все

Іноді людина в такому стані потребує не фахової допомоги психотерапевта, а просто людини поруч, яка, наприклад, запропонує їй чашку чаю, або просто буде з нею й не відведе погляду - це вже буде дуже дієва допомога, щоб пережити горе.

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