Як сенсорна діяльність може допомогти вашому психічному здоров’ю

Сенсорна діяльність - основа багатьох когнітивних функцій. Вона дуже важлива в адаптації до змін навколишнього середовища і для нашої взаємодії зі світом.

Сенсорна діяльність – це процес сприйняття, обробки та інтерпретації інформації, що надходить у мозок через органи чуття. Вона є важливою частиною нашої взаємодії з навколишнім світом і охоплювати сприйняття через: зір, слух, дотик, смак і нюх. Спеціально для читачів Stylist терапевтка Jenny Okolo розповіла про сенсорну діяльність, яка може покращити стан вашого психічного здоров’я й мова тут йде не лише про дітей та розвиток їхньої моторики.

Вплив на організм

Сенсорна діяльність надзвичайно захоплива та має значний терапевтичний ефект. Вона активізує різні органи чуття, допомагає здобувати певний досвід, який може допомогти у боротьбі зі стресом, тривогою та іншими психічними проблемами. Крім того, сенсорні вправи є універсальними та можуть бути адаптовані до індивідуальних уподобань і потреб.

Сенсорна діяльність активує такі органи чуття як дотик, зір, нюх, смак і слух. Зосередження на чомусь конкретному допомагає відволіктися від нав’язливих думок, знижує рівень стресу та підвищує уважність. Ця мультисенсорна взаємодія допомагає залишатися в теперішньому моменті, створюючи заспокійливий ефект і сприяючи розумовій ясності, яка іноді необхідна кожному з нас.

Ця діяльність може знизити рівень стресу. Залучення відчуттів покращує настрій і приносить задоволення, сприяючи загальному емоційному добробуту. Подібна діяльність викликає розслаблення, знімає фізичну напругу та покращує увагу та концентрацію.

Види сенсорної діяльності

Використання стрес-кульок;

Споглядання лавової чи масляної лампи;

Ароматерапія з використанням ефірних олій або ароматичних свічок;

Використання книжок-розмальовок;

Спостереження за природою, прогулянки в парку або в ліс;

Прослуховування улюблених музичних композицій чи ASMR (Автономна сенсорна меридіональна реакція)

Масаж

Заняття сенсорною діяльністю значно покращують здатність справлятися зі стресом, краще контролювати себе, дарують розслаблення, відволікають від буденності та сповнюють натхненням.

Підводне каміння сенсорної діяльності

Проте, варто пам’ятати про певні пастки, наприклад, надмірна стимуляція може бути для деяких людей занадто інтенсивною або навіть дратівливою. Щоб уникнути цього, варто вибирати її заспокійливі види замість надто збуджувальних. Використання простих повсякденних речей може зробити сенсорну діяльність більш доступною.

Відволікання — ще одна потенційна проблема, оскільки легко відволіктися на інші думки чи діяльність.

Важливо знайти те, що підходить саме вам, а для цього необхідний час та ваше бажання.

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