Як у стресовій ситуації собака може допомогти господарю - розповів кінолог Владислав Плахтій

Кінолог Владислав Плахтій постійний гість програми "Сніданок з 1+1" та "Твій день". За 10 років у професії він виховав понад 2 тисячі чотирилапих і навчає не лише їх, а і їхніх господарів як комунікувати з улюбленцями. Владислав переконаний - злих собак не буває, бувають лише ті до яких не знайшли підхід.

Майже сім рокі тому Владислав познайомився із своєю найкращою подругою - вівчаркою Ірою і відтоді вони не розлучалися: разом служили у прикордонній службі, а тепер тренуються і відпочивають. У інтерв’ю він кінолог розповів як у стресовій ситуації собака може допомогти господарю, та чи дійсно власники чотирилапих переживають стрес меншою мірою.

Кажуть, що власники собак легше переживають стрес. Чи це так?

"Це безумовно так. Навіть американські дослідники проводили опитування саме в США і опитування власників тварин, там 65% людей мають домашніх улюбленців, то там середня тривалість життя була довшою, розумова діяльність швидша - довше триває, довше зберігається, якщо ми говоримо про людей літнього віку. Бо так чи інакше, але собака накладає певні зобов’язання, як мінімум двічі на день гуляти, годувати, доглядати, вичісувати і ці от побутові речі перетягують увагу людини, емоційно тримають".

Звідки береться терапевтична дія від спілкування із собаками?

"Якщо говорити про терапевтичну дію, то в стереотипному уявленні, це саме погладжування собаки, якесь спілкування. Але основна дія, якщо вірити психологам, це наявність обов’язків, які розфокусовують людину, тобто не дозволяють заглиблюватися у собі, вони мають контактувати із зовнішнім світом. Наприклад, у нинішніх обставинах, багато людей вимушені переїхати у незнайомі місця, а собака це ком'юніті - можливість вийти вранці поспілкуватись з власниками тварин, також це спосіб щодня прогулюватися, і це те щось стабільне, що залишилося у твоєму житті".

Також під час інтерв’ю Владислав тримав вівчарку Іру на руках і ведучі поцікавилися чи можна перевертати собаку на спину? Чи це природного для неї, і чи це їй не шкодить?

Якщо привчати до цього, то взагалі немає жодних проблем. Це фактично позиція підкорення. Дуже зручно для собак знаходитись у такому положенні, наприклад, у ванній, або в басейні, коли вони перебувають на плаву, у невагомості. Так собака буде розслаблятися. Це один зі способів показати собаці, що вона у безпеці, якщо у собаки немає відчуття безпеки у такому положенні, то це означає, що вона немає довіри до господаря.

Кінолог Владислав Плахтій та його вівчарка Іра

Є гарячі лінії на які власники тварин зверталися. Які запити у них у цей не простий час? - також запитали ведучі кінолога.

"Загалом я не можу сказати, що люди перестали займатися собаками, але якщо говорити з мого власного досвіду кого консультував, то найбільше питань було це:

як навчити собак залишатись самих

панічні реакції собак під час вибухів, або роботи ППО, коли вони лякались

туалетні справи

поведінка. Наприклад, коли люди, які вже мали собаку, вирішили врятувати залишену, а вона виявилася бешкетна.

Також Владислав Плахтій розповів, що 29 травня у Києві планується запуск безкоштовних групових занять для собак, які зможуть відвідати усі охочі.

"Це буде парк "Вербовий гай". Там є майданчик для вигулу собак, який збудувала Київська міська лікарня ветеринарної медицини, і там будуть відбуватись заняття. Усі хто туди прийде зможе зареєструвати тварину, тому що ветеринарний паспорт не підтверджує право власності. Тема занять соціалізація (щоб собака не стрибала у місті на велосипедистів та інших собак) і базові навички слухняності".

Як собаки допомагають зняти стрес: кінолог Владислав Плахтій

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