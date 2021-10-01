Як відкрити у собі акторку: 6 порад від режисера Семена Горова

Як відкрити у собі акторку: 6 порад від режисера Семена Горова

Відомий український режисер театру, кіно і телебачення Семен Горов ексклюзивно для Леді.ТСН.ua поділився з нами особистим досвідом і лайфхаками по роботі в кадрі та на знімальному майданчику.

Ось його ТОП-6 порад для акторів-початківців, або тих, хто тільки замислюється про кінокар’єру.

1. Раджу дивитися багато кіно. Різного. Уявляти себе в тій чи іншій ролі. Приміряти роль на себе. Відслідковувати, чи вам подобається це відчуття, і що у цьому процесі вас приваблює найбільше.

2. Ходити до театру і бути всередині театрального процесу. Відчувати емоції акторів під час вистави і не відволікатися на інші думки. А після спектаклю прокручувати у голові моменти, що запам'яталися найбільше. Чим саме вони вас зачепили?

3. Прислухатися до себе. До своїх бажань. Спробувати самостійно відіграти той момент, який сподобався в кіно або у виставі.

4. Приглядатися до людей, які тебе оточують: рідних, друзів, навіть незнайомих людей на вулиці. Здогадуватись, що вони відчувають, яким життям живуть. Фантазувати щодо їхньої поведінки у різних життєвих обставинах.

5. Багато часу проводити перед дзеркалом. Вдивлятись в свою міміку, в своє обличчя. Відігрувати різні емоційні стани. Помічати, як змінюється вираз обличчя.

6. Спробувати займатися акторською майстерністю з педагогами, професіоналами. Отримати від них знання, а також зворотній зв’язок. Будьте готові до того, що він може бути різним. Будьте готові багато вчитися, працювати і розвивати здібності.

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