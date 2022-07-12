Як впоратися з тривогою: дві прості вправи

Усім, хто час від часу не знаходить місця від тривоги, психологиня Наталія Гаєвська пропонує освоїти ці вправи.
Перша вправа
Тривожимось за годинником
Отже:
- Виділіть собі вранці 15 хвилин.
- Встановіть таймер або заведіть будильник.
- Сядьте і почніть щосили хвилюватися з різних приводів.
- Переживайте не стримуючись. Прокручуйте різні тривожні події та варіанти, поки не продзвенить будильник.
Як тільки будильник продзвенів:
- встаньте,
- струсніться,
- зробіть глибокий вдих-видих,
- випийте склянку води,
- вмийте обличчя.
І йдіть займатися своїми звичайними справами.
Якщо протягом дня вас знову накриватиме тривожний стан, нагадайте собі: "Завтра вранці у мене знову будуть 15 хвилин на те, щоб гарненько потривожитися, а зараз я не думатиму про це".
Чому це працює:
Коли ми виділяємо тривозі певне місце і час для проживання - вона стає підконтрольною нам. А далі ми можемо із цим відчуттям робити щось, що допомагатиме з ним впоратися.
Друга вправа
Уявіть, що ви вивільняєте з себе тривогу і вона з'являється перед вами буквально - наприклад, на столі.
Запитайте себе:
- З чим пов'язаний цей стан?
- На що воно більше схоже?
- Це схоже на страх? Я чогось боюсь?
- Чи це схоже на агресію? Я з приводу чогось гніваюсь?
- Чи це більше схоже на радість?
- Чи це більше схоже на смуток?
Подосліджуйте свою тривогу. Розкажіть собі, яка вона. Розпізнайте почуття, яке ховається за нею.
Після цієї практики також обов'язково:
- встаньте,
- струсніться,
- зробіть вдих-видих,
- потягніться,
- випийте склянку води.
Це необхідно, щоб скинути тривожний стан через тіло. Спробуйте ці вправи та розкажіть в коментарях або в дірект, чи стала ваша тривога більш керованою.
І на останок:
- Не намагайтесь з останніх сил бути сильними та невразливими.
- Не виснажуйте себе.
- Всі ми потребуємо ніжності та уваги до наших важких думок і нестерпних почуттів. Особливо зараз.
Бережіть себе!
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