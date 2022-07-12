Як впоратися з тривогою: дві прості вправи

Усім, хто час від часу не знаходить місця від тривоги, психологиня Наталія Гаєвська пропонує освоїти ці вправи.

Перша вправа

Тривожимось за годинником

Отже:

Виділіть собі вранці 15 хвилин.

Встановіть таймер або заведіть будильник.

Сядьте і почніть щосили хвилюватися з різних приводів.

Переживайте не стримуючись. Прокручуйте різні тривожні події та варіанти, поки не продзвенить будильник.

Як тільки будильник продзвенів:

встаньте,

струсніться,

зробіть глибокий вдих-видих,

випийте склянку води,

вмийте обличчя.

І йдіть займатися своїми звичайними справами.

Якщо протягом дня вас знову накриватиме тривожний стан, нагадайте собі: "Завтра вранці у мене знову будуть 15 хвилин на те, щоб гарненько потривожитися, а зараз я не думатиму про це".

Чому це працює:

Коли ми виділяємо тривозі певне місце і час для проживання - вона стає підконтрольною нам. А далі ми можемо із цим відчуттям робити щось, що допомагатиме з ним впоратися.

Друга вправа

Уявіть, що ви вивільняєте з себе тривогу і вона з'являється перед вами буквально - наприклад, на столі.

Запитайте себе:

З чим пов'язаний цей стан?

На що воно більше схоже?

Це схоже на страх? Я чогось боюсь?

Чи це схоже на агресію? Я з приводу чогось гніваюсь?

Чи це більше схоже на радість?

Чи це більше схоже на смуток?

Подосліджуйте свою тривогу. Розкажіть собі, яка вона. Розпізнайте почуття, яке ховається за нею.

Після цієї практики також обов'язково:

встаньте,

струсніться,

зробіть вдих-видих,

потягніться,

випийте склянку води.

Це необхідно, щоб скинути тривожний стан через тіло. Спробуйте ці вправи та розкажіть в коментарях або в дірект, чи стала ваша тривога більш керованою.

І на останок:

Не намагайтесь з останніх сил бути сильними та невразливими.

Не виснажуйте себе.

Всі ми потребуємо ніжності та уваги до наших важких думок і нестерпних почуттів. Особливо зараз.

Бережіть себе!

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