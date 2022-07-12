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Як впоратися з тривогою: дві прості вправи

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2 хв
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Як впоратися з тривогою: дві прості вправи

Автор: Anete Lusina / Фото: Pexels

Усім, хто час від часу не знаходить місця від тривоги, психологиня Наталія Гаєвська пропонує освоїти ці вправи.

Перша вправа

Тривожимось за годинником

Отже:

  • Виділіть собі вранці 15 хвилин.
  • Встановіть таймер або заведіть будильник.
  • Сядьте і почніть щосили хвилюватися з різних приводів.
  • Переживайте не стримуючись. Прокручуйте різні тривожні події та варіанти, поки не продзвенить будильник.

Як тільки будильник продзвенів:

  • встаньте,
  • струсніться,
  • зробіть глибокий вдих-видих,
  • випийте склянку води,
  • вмийте обличчя.

І йдіть займатися своїми звичайними справами.

Якщо протягом дня вас знову накриватиме тривожний стан, нагадайте собі: "Завтра вранці у мене знову будуть 15 хвилин на те, щоб гарненько потривожитися, а зараз я не думатиму про це".

Чому це працює:

Коли ми виділяємо тривозі певне місце і час для проживання - вона стає підконтрольною нам. А далі ми можемо із цим відчуттям робити щось, що допомагатиме з ним впоратися.

Друга вправа

Уявіть, що ви вивільняєте з себе тривогу і вона з'являється перед вами буквально - наприклад, на столі.

Запитайте себе:

  • З чим пов'язаний цей стан?
  • На що воно більше схоже?
  • Це схоже на страх? Я чогось боюсь?
  • Чи це схоже на агресію? Я з приводу чогось гніваюсь?
  • Чи це більше схоже на радість?
  • Чи це більше схоже на смуток?

Подосліджуйте свою тривогу. Розкажіть собі, яка вона. Розпізнайте почуття, яке ховається за нею.

Після цієї практики також обов'язково:

  • встаньте,
  • струсніться,
  • зробіть вдих-видих,
  • потягніться,
  • випийте склянку води.

Це необхідно, щоб скинути тривожний стан через тіло. Спробуйте ці вправи та розкажіть в коментарях або в дірект, чи стала ваша тривога більш керованою.

І на останок:

  • Не намагайтесь з останніх сил бути сильними та невразливими.
  • Не виснажуйте себе.
  • Всі ми потребуємо ніжності та уваги до наших важких думок і нестерпних почуттів. Особливо зараз.

Бережіть себе!

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