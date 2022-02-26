Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Як впоратися з тривогою - поради психологині

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як впоратися з тривогою - поради психологині

Pexels

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська поділилася власним досвідом і розповіла у прямому ефірі в Instagram, як можна впоратися  з тривогою.

"В цей непростий час випробувань я хочу звернутися до вас зі словами підтримки і завірити, що ми обов’язково переможемо! Кілька порад, які особисто мені допомагають впоратися з тривогою і тримати себе в руках", - написала психологиня.

Читайте також:

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Наступна публікація