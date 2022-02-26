Як впоратися з тривогою - поради психологині

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська поділилася власним досвідом і розповіла у прямому ефірі в Instagram, як можна впоратися з тривогою.

"В цей непростий час випробувань я хочу звернутися до вас зі словами підтримки і завірити, що ми обов’язково переможемо! Кілька порад, які особисто мені допомагають впоратися з тривогою і тримати себе в руках", - написала психологиня.

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