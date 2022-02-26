Як впоратися з тривогою - поради психологині

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська поділилася власним досвідом і розповіла у прямому ефірі в Instagram, як можна впоратися з тривогою.
"В цей непростий час випробувань я хочу звернутися до вас зі словами підтримки і завірити, що ми обов’язково переможемо! Кілька порад, які особисто мені допомагають впоратися з тривогою і тримати себе в руках", - написала психологиня.
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Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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