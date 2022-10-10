Як встановити здорові кордони: шість порад від експертів

Відсутність навички правильно і твердо встановлювати кордони у взаэминах з оточуючими, завдає нам багато незручностей у житті, але є й хороші новини: цьому можна навчитися.

Про те, як перестати ігнорувати власні потреби та навчитися виставляти особисті межі Womans World розповіли: Шерон Мартін, авторка книги "Найкращі кордони", Сюзанна Деггес-Уайт — докторка філософії та Надра Гловер Тавваб, ліцензована терапевтка і авторка книги "Встанови кордони, знайди спокій".

Вони дали кілька простих способів встановити обмеження, які заощаджують ваш час і зцілять ваші взаємини.

Позбавтеся почуття провини

Багато хто з нас вихований, щоб ставити власні потреби на останнє місце, тому важливо нормалізувати кордони як здорову частину життя — не тільки для себе, а й для оточуючих. Немає причин відчувати себе винним, коли ви в чомусь відмовляєте чи пропонуєте прийнятну вам альтернативу.

Змініть кут зору

Якщо ви не впевнені, чи потрібно вам встановлювати обмеження, запитайте себе, чи поводилися б ви так само на місці іншої людини. Наприклад, якщо хтось часто просить вас надати велику послугу, ви змогли б цю людину попросити про таку саму? Якщо виявите, що така можливість не спадає на думку, вам варто звільнити місце для своїх потреб.

Почніть з дрібниць

Щоб отримати впевненість у правильності своїх дій щодо встановлення кордонів, почніть з малого. Ви можете, наприклад, попросити приятеля, який завжди спізнюється, ретельніше планувати свій час. Практика на дрібницях допоможе вам перейти до складнішої зони, такої як фінансові кордони.

Будьте чесні з оточуючими

Відмінний спосіб позначити межі — це просто сказати: "Я помічаю, що мені потрібно більше часу для себе". Ця проста фраза працює, вимовляючи її, ви декларуєте свої потреби та запрошуєте людей, яким ви не байдужі подбати про вас, допомогти вам задовольнити власні потреби”.

Шукайте підтримку

Дуже корисно мати партнера, який підтримуватиме вас у прагненні встановити особисті кордони у стосунках. Просто повідомте йому про свої цілі та попросіть підштовхнути вас у потрібне русло, якщо буде видно, що ви здаєтеся і хтось знову порушує ваші кордони.

Зберігайте віру в себе

Навіть найсильніші кордони з часом можуть стати гнучкішими, якщо ми знехтуємо власною самооцінкою, і дотримуватися обраного курсу нам буде непросто. Тому постійно повертайтеся до своїх цінностей, нагадуйте собі: "Я ставлюся до людей з повагою і чекаю на те саме від них".

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