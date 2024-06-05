Як знизити рівень внутрішньої агресії: поради від психолога Олега Чабана

В ці непрості часи нам, буває, важко контролювати рівень агресії як в собі так і в навколишньому середовищі. Але робити це необхідно.

Про те, як тримати під контролем власну агресію та реагувати на агресивні виклики зовні, український учений у галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії Олег Чабан розповів у програмі "Говорить Суханов".

Як агресія руйнує наше тіло

На шляху вгамування власної агресії важливу роль посідає усвідомлення. Коли ми ніяк не можем дістатися до винуватців наших нещасть, ми продукуємо лють. В цей момент нам необхідно спитати себе, куди наша лють спрямована й куди подінеться. Лють і ненавість піднімається в нас після безсонних ночей ракетних обстрілів, перегляду новин та жахливих фотографій жертв російської агресії, після спілкування з рідними та знайомими, яки воюють або постраждали від війни. І ця лють живе в нас. Коли лють не має виходу, вона починає руйнувати наше тіло.

Лють - це підвищений артеріальний тиск, це збільшене серцебиття, сухість у роті, яка свідчить про спазм судин. Так працює лють і дуже важливо це усвідомлювати. Наступним кроком має бути розвантаження цієї люті, але таке, яке не травмуватиме оточуючих.

Фізична активність - метод вгамування власної агресії

Одним з перших варіантів розвантаження люті зазвичай називають фізичну активність, яка завжди корелюється з покращенням здоровʼя. Фізична активність, звісно адекватна для кожного, дуже важлива. Але треба бути дуже уважним й не завдавати собі зайвого стресу надмірним або некомфортним для себе фізичним навантаженням.

Який відпочинок допомагає вгамувати внутрішню аресію

Але фізична активність то не єдиний спосіб розвантажити агресію. Є й інші способи, наприклад, відпочинок. Тут треба памʼятати, що відпочинок - це спосіб діяльності протилежний для вашого основного.

Якщо ви весь день працюєте інтелектуально, вам необхідна фізична праця - це й буде ваш відпочинок. І навпаки. Якщо ви цілий день працювали руками, подивіться хороший фільм, почитайте книгу. Комусь допоможе робота в саду, комусь треба просто погуляти.

В ці важки часи треба памʼятати, все що відбувається - це етап вашого життя, з гірким досвідом, болем, але етап, який ми переживаємо. І кожен досвід індивідуальний. Тому рекомендації мають бути персоналізованими. Хоча й й універсальні види відпочинку, такі як походи в театр, прогулянки на природі, розмови з людьми, яки тебе підтримають.

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