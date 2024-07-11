Замкнене коло: чому спроба розслабитися може викликати у вас стрес

Визнання того, що ви перебуваєте у стресі і вам потрібно розслабитися – гарний крок до того, щоб допомогти собі. Але пошук способів розслабитися може посилити занепокоєння і загострити стрес.

Хронічний стрес може збільшити низку ризиків для здоров'я, включно з високим кров'яним тиском, серцевим нападом та інсультом. Однак коли пошук способів зняття стресу додає ще більше стресу у ваше життя, ви можете зрештою відчути себе стреслаксованими (напруженими від розслаблення), а це контрпродуктивний ефект, який може призвести до замкненого кола підвищеної тривоги та занепокоєння.

Про цей феномен Healthline поговорив з психологами та психіатрами.

Стреслаксія – термін належить до явищ чи досвіду людей, які перебувають у тривожному або напруженому стані, намагаючись заспокоїтися і почуватися розслабленішими, – каже доктор Майкл Ширріпа, психіатр.

Коли люди змушують себе розслабитися, вони можуть стати тривожнішими і більше перейматися тим, наскільки добре чи ефективно вони насправді здатні розслабитися.

Клінічний термін стреслаксія – це тривога, спричинена релаксацією, каже Дебора Серані, докторка психологічних наук.

Дослідження показують, що якщо ви вже боретеся з тривогою, ви можете бути більш схильними до стреслаксії. Інші дані свідчать про те, що люди, які страждають від стресу, можуть також відчувати напади паніки на додаток до стресу і тривоги. А є й інші, які можуть впасти в депресію, бо не можуть вільно розслабитися, розповіла вона Healthline.

Чому мозок пручається примусовому розслабленню

Мозок у багатьох випадках чинить опір примусовому розслабленню, особливо його частина, яка називається мигдалеподібгим тілом, яка завжди шукає небезпеку.

Нам потрібно пам'ятати, що наш мозок завжди включений і насправді створений для занепокоєння. Зрештою, ця тривога може зберегти нам життя, оскільки ми завжди усвідомлюємо потенційні небезпеки, які можуть загрожувати нам, підкреслює доктор Ширріпа.

Люди, які живуть із тривогою і занепокоєнням, відчувають труднощі з когнітивним контролем, а це означає, що їм важко відкласти певні думки, каже докторка Серані.

З іншого боку, є люди, яким, можливо, необхідно залишатися включеними, тому що підсвідомо спокій і відчуття легкості можуть викликати негативні думки чи спогади про травматичний досвід.

Чому деяким людям важко розслабитися

Чому спроба розслабитися може викликати у вас стрес / Фото: Credits

Ширріпа сказав, що людям важко розслабитися через зовнішній тиск і внутрішню динаміку.

Зовнішній тиск, як-от робота, навчання, сім'я та інші зобов'язання, може змусити людей відчувати, що вони постійно "залучені" в зовнішній світ і перебувають на побігеньках в інших.

Тоді вони можуть почуватися зобов'язаними задовольнити вимоги цих зовнішніх впливів і, як таке, це може призвести до сприйняття того, що їм насправді не дозволено мати якийсь час простою чи місце для відпочинку, призначене лише для них самих, стверджує Ширріпа.

Серані зазначила, що час роботи та час відпочинку більше не мають чітких кордонів. Дуже давно робочий день закінчувався о 5-й годині вечора, і вихідні були присвячені відпочинку та релаксації, а в неділю магазини були зачинені, що допомагало легше проводити час вдома та відпочивати. Цього розпорядку більше не існує.

Ба більше, технології розмили кордони між роботою та відпочинком, що призвело до того, що нам тепер дуже важко знайти час для відпочинку.

Внутрішня динаміка, яка впливає здатність розслаблятися, змушує нас залишатися активними і не дозволяти собі уповільнюватися і розслаблятися.

Іноді люди переймаються, що якщо вони розслаблені, їм буде нудно, або якщо вони сповільняться і розслабляться, у них може виникнути страх, що їм доведеться занадто сильно зосередитися на думках чи почуттях, що відбуваються всередині них, сказав Ширріпа.

Чим нам загрожує невміння правильно розслабитися

Хронічний стрес пов'язаний з високим кров'яним тиском, який може призвести до серцевих нападів та інсультів, втоми, виразок, головного болю, болю в спині, труднощів з концентрацією уваги та дратівливості.

Депресія і тривога можуть посилитися, як і соціальні, реляційні та міжособистісні труднощі, якщо ви не зупинитеся і не відчуєте розслаблення, стверджує Серані.

Нездатність правильно відключитися та розслабитися може "перезавантажити" нервову систему, вона функціонуватиме на надмірно інтенсивному рівні, каже Наталі Крістін Даттіло, докторка філософії, клінічна психологиня.

Згодом це може ускладнити досягнення реакції релаксації, застерегла вона.

Стратегії, які допоможуть вам розслабитися

Чому спроба розслабитися може викликати у вас стрес / Фото: www.credits

Намагаючись розслабитися, сказала Даттіло, спочатку усвідомте, що розслаблення – це не таке пасивне заняття, як ми звикли думати, і для деяких воно не є природним.

Одна з основних причин, через яку деяким людям важко розслабитися, полягає в тому, що насправді це навичка, яку нам потрібно практикувати на регулярній основі, щоб сповна відчути її сприятливий вплив, стверджує Даттіло.

Це, звісно, може дати нашому мозку перепочинок, але справжня мета розслаблення – заспокоїти нашу нервову систему, каже Даттіло.

Зниження передавання відбувається як активний процес, покликаний викликати реакцію розслаблення, фізіологічну протилежність реакції "бий чи біжи".

Релаксація протидіє негативним наслідкам стресу та повертає нашу нервову систему в гомеостатичний баланс, каже вона.

Запустити реакцію релаксації можна за допомогою візуалізації, м'язової релаксації, масажу, дихальних технік, медитації, молитви та йоги.

Як навчитися правильно релаксувати

Встановіть межі між роботою та сімейним життям.

Зробіть турботу про себе пріоритетом і навчіться справлятися з цим щодня.

Практикуйте метод релаксації, який передбачає сидіння у зручній позі, заплющення очей, навмисне розслаблення всіх м'язів, починаючи з ніг до голови, повільне дихання протягом 20 хвилин. Спочатку це, ймовірно, видасться трохи складним або вимушеним, тому, можливо, почніть з 5 хвилин і поступово збільшуйте.

Зосередьтеся на списку "зроблено", щоб пригадати, чого ви вже досягли. Роздуми про перелік справ відкидають вас у майбутнє, не дозволяючи вам залишатися в поточному моменті. Складання списку виконаних справ допоможе зазначити завершені справи та сприятиме розслабленню. Готовий перелік допоможе вам затриматися в минулому.

Займіться 5-хвилинною медитацією. Дослідження показують, що навіть 5 хвилин глибокого дихання, тиші та спокою можуть покращити розумове й фізичне функціонування, стверджує Серані.

Якщо ви можете приділяти більше часу медитації, подумайте про неї, наприклад, за допомогою програми або просто відпочиньте, подрімайте чи насолодіться усамітненням.

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