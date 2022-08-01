У нас попереду багато щастя: психотерапевт Олег Чабан розповів, де знайти точку опори під час війни

Чи є можливість знайти точку опори в умовах, коли дуже багато людей втратили роботу, змушені були залишити свої домівки, втратили житло та ґрунт під ногами – розповідає психотерапевт Олег Чабан.

Якщо людина погляне на своє становище, хоч яким би важким воно не було, з іншого боку, вона зможе оцінити його як новий старт. Відсутність роботи може бути початком пошуку себе в іншій сфері, втрата дому може дати старт новому будівництву, переїзд – другим шансом побудувати своє життя на новому місці в зовсім інших умовах.

До того ж певний досвід переосмислення життя ми вже маємо. Так само епідемія ковіду поставила наше життя в незвичні умови і для багатьох стала серйозним випробуванням. Звісно, війна – набагато жахливіший і травматичніший досвід, та наша життєва історія вже почала готувати нас до випробувань.

Точка опори для кожної людини – своя. Для багатьох із нас нею може стати інша людина. Для когось точкою опори стане саме життя. Людині, навіть якщо вона втратила всі важливі точки опори, доведеться рано чи пізно почати знову жити. Ніхто з нас не може дозволити собі лягти і почати помирати від голоду, стверджує психотерапевт. Тут для кожного з нас починається новий старт.

Олег Чабан рекомендує знайти людину, яка буде для вас точкою опори. Людина, яка має досвід, моральні сили, яка впевнена в собі, має план на майбутнє, може стати для вас джерелом енергії.

Ігнорувати реальність психотерапевт не радить, але пропонує частіше шукати і слухати позитивні новини, звертати увагу на будь-яке покращення життя.

Більшість людей, стверджує Олег Чабан, вийде з війни в гарному психологічному стані, багато хто зможе переосмислити життя і відчути його. Бо життя триває, і у нас попереду ще багато щастя.

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