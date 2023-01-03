Згадати все: 5 дій, які покращують пам'ять та повертають мозку молодість

Куди я поклала ключі, де припаркувала свою машину, навіщо я прийшла на кухню і що щойно хотіла сказати — якщо ви періодично ставите собі ці запитання, ваш мозок потребує підтримки. І ми знаємо, як її можна легко надати.

Хочете покращити свою пам'ять, щоб пам'ятати навіть дрібниці? Підтримувати гостроту мислення легше, ніж ви вважаєте. Ознайомтеся з науковими відкриттями, які зібрав для вас Womans World, вони дозволять покращити здоров'я мозку і допоможуть йому працювати так, ніби ви на кілька років молодші.

Скажіть це вголос

Ви колись заходили до кімнати і виявляли, що забули навіщо? Японські вчені знайшли хитрий прийом, який допомагає в таких ситуаціях. Коли ви збираєтеся щось зробити в іншій кімнаті, перш ніж почати рухатися, промовте вголос напрямок дій та їхню мету. Наприклад, "на кухню", та "включити кавоварку". Це приведе ваші думки у відповідність до вашого тіла, покращуючи короткочасну пам'ять.

Ідіть на світло

Коли вам потрібно вирішити складне завдання, наприклад потроїти всі інгредієнти рецепту, сядьте поруч із вікном або увімкніть лампу для читання. Це покращить ваші результати, йдеться у дослідженні Мічиганського державного університету. Світло стимулює гіпокамп мозку, швидко змітаючи вікові ментальне павутиння.

Понюхайте спогади

Фото: Credits

Британські вчені виявили, що обнюхування предметів, пов'язаних із дитинством, таких як стара книжка в твердій палітурці або дерев'яний олівець, активує центри пам'яті краще, ніж перегляд фотографій. Тому, коли ви не можете згадати подробиці давно минулої події або просто хочете пережити заповітний спогад, спробуйте таке: візьміть предмет, пов'язаний із цим моментом, наприклад, екстракт ванілі, який нагадує вам про бабусину випічку, заплющте очі і вдихніть, думаючи про те, що хочете згадати. Ваша пам'ять повернеться у фокус.

Стисніть м'яч

Спробуйте тримати тенісний м'яч у правій руці, читаючи щось, що ви хочете запам'ятати. Дослідження PLOS ONE показало, що стиснення правої руки активує ліву півкулю мозку, де кодується короткочасна пам'ять. Щоб згадати цю інформацію пізніше, стисніть м'яч лівою рукою. Це активує праву півкулю мозку, сигналізуючи йому про те, що ви дізналися.

Стійте прямо

Якщо ви забули, де припаркували машину, випрямтеся і пройдіть 10 кроків, уявляючи, що на вас накидка, як у Диво-жінки. Дослідження Університету штату Сан-Франциско в галузі нейрорегуляції припускає, що незначна зміна пози запускає зв'язок між розумом і тілом, що повідомляє мозку, що ви пильні, загострюючи мислення та пам'ять.

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