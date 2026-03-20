Телефон / © Associated Press

Реклама

У світі месенджерів і чатів ми давно навчилися передавати емоції без голосу. І якщо раніше це було «lol», яке українською дедалі частіше звучить як «ха-ха» або навіть просто як легкий смайлик, то для міленіалів це не випадковість, а звичка, яка сформувалася разом із розвитком цифрового спілкування. Але нове покоління дивиться на це зовсім інакше — про це розповіло видання PureWow.

«Ха-ха» як цифрова інтонація

Сучасне «ха-ха» — це не завжди про сміх. Міленіали використовують його, щоб:

зробити фразу м’якшою

додати дружній настрій

уникнути різкості у повідомленні

Наприклад, «довга поїздка, ха-ха», «я не злюся, ха-ха» або «чекаю на твої правки, ха-ха». Це спосіб сказати: «я норм, все ок, без напруження».

Реклама

Чому зумерам це не подобається

Для зумерів такі вставки мають зайвий або навіть дивний вигляд. Їхній стиль спілкування прямолінійніший — менше слів, більше емодзі та більше іронії. Тому «ха-ха» сприймається як щось «старомодне» або надто обережне.

Більше, ніж звичка

Експерти пояснюють, що такі слова — цифровий аналог міміки та інтонації. Міленіали росли у момент, коли спілкування переходило з офлайну в онлайн. Їм довелося вчитися, як не здатися грубим, як передати настрій та як уникнути непорозумінь у тексті. І «ха-ха» стало універсальним рішенням.

Чи варто відмовлятися від «ха-ха»

Іноді — так, особливо у робочому спілкуванні. Адже надмірне використання може зменшити серйозність, мати невпевнений вигляд або розмивати зміст повідомлення. Проте у неформальному спілкуванні це все ще працює як інструмент полегшення спілкування.

Попри жарти зумерів, міленіали продовжують використовувати свої «ха-ха» і «та я жартую». Бо для них це спосіб бути ввічливими, уникати конфліктів і зробити текст «живим». І, чесно, іноді це справді рятує розмову.

Реклама

«Ха-ха» — це не просто слово. Це частина цифрової культури, яка допомогла цілому поколінню навчитися спілкуватися онлайн. Так, зумери можуть не розуміти цієї звички, проте міленіали точно знають, що іноді краще додати трохи легкості, ніж залишити фразу без емоції. І, можливо, у цьому є свій стиль, ха-ха.