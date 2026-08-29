Життя після психологічної травми: чому війна не відпускає / © Associated Press

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Війна залишає не лише видимі рани, травматичний досвід може настільки сильно змінити сприйняття людини, що навіть після повернення до звичного життя її психіка продовжує реагувати так, ніби небезпека все ще поруч, про це розповіло видання Psychology Today.

У психології існує поняття когнітивної іммобільності — ситуації, коли людина ментально залишається «застряглою» у минулій події чи місці, хоча фізично давно перебуває в іншому середовищі. Це може бути пов’язано з війною, аварією, насильством або іншою травматичною подією.

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Коли минуле стає теперішнім

Після пережитої травми мозок може знову й знову повертати людину до моменту небезпеки. Спогади виникають не просто як картинки з минулого, вони можуть супроводжуватися звуками, запахами, тілесними відчуттями та сильними емоціями. Саме тому людина, яка давно повернулася з бойової зони, іноді продовжує психологічно перебувати там. Нічні кошмари, панічні атаки, депресивні стани, тривожність і нав’язливі спогади можуть створювати відчуття, ніби пережите триває й досі.

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Цей стан може супроводжувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), але не обмежується лише ним. Когнітивна «пастка» означає, що минулий досвід продовжує визначати реакції людини у теперішньому.

Повернення додому — не завжди повернення до життя

Після війни людині доводиться адаптуватися до світу, який зовні залишився тим самим, але для неї вже змінився. Побут, робота, стосунки та звичайні звуки можуть здаватися дивними чи небезпечними. Особливо складно, коли травматичний досвід залишається без належної психологічної допомоги. У такому разі людина може намагатися заглушити переживання алкоголем, наркотиками, ізоляцією чи іншими способами, які лише поглиблюють проблему.

Конфлікти воєнних ветеранів показують, наскільки серйозними можуть бути наслідки такого досвіду, від тривожних розладів і депресії до порушень сну та нав’язливих спогадів.

Важливо помітити те, що залишилося всередині

Травма не завжди очевидна для оточення. Людина може мати спокійний вигляд, працювати, спілкуватися з близькими, проте водночас щодня подумки повертатися до подій, які давно залишилися у минулому.

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Першим кроком до відновлення є усвідомлення того, що відбувається. Важливо не знецінювати власні реакції та не вимагати від себе «просто забути». Робота з психологом або психотерапевтом може допомогти поступово повернути відчуття безпеки та відокремити минуле від теперішнього.

Це стосується не лише військових. У кожного можуть бути події, у яких він емоційно застряг, на кшталт, втрата, аварія, розрив стосунків, насильство чи інший досвід, які назавжди змінили життя.

Фізично залишити місце травми — не означає психологічно з нього вийти. Проте минуле не повинно назавжди керувати сьогоденням. Помітити власні травматичні переживання, назвати їх і звернутися по допомогу — не слабкість, а спосіб поступово повернути собі життя, яке відбувається тут і зараз.

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