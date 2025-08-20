Життя покращиться: 32 поради для тих, хто хоче мати здоровіші стосунки з соціальними мережами

Соціальні мережі / © Credits

Соціальні мережі є ключовою частиною нашого життя — вони забезпечують зв’язок і натхнення, де б ви не були. Проте без усвідомленого використання вони можуть мати негативний вплив, призводячи до стресу.

Однак розвиваючи здоровішу взаємодію з соціальними мережами — чи то в Instagram, Facebook, чи то в TikTok, — ви можете захистити психічний добробут, сприяти справжнім стосункам і запобігти інформаційному перевантаженню. З огляду на це, цілком природно, що може бути складно зрозуміти, з чого почати.

Woman&Home звернувся до експертів і попросив їх поділилитися тим, як найкраще забезпечити, щоб час, проведений онлайн, доповнював ваш реальний досвід і залишався позитивною частиною вашого життя.

Зверніть увагу на підписки

Якщо щось не підходить або не має гарний вигляд — воно йде, вважає експертка з соціальних мереж Жюль Брім. Ви б не тримали пару взуття, яке спричиняє мозолі, тож навіщо триматися за акаунти, які викликають у вас дискомфорт?

Не соромтеся ігнорувати або відписуватися від будь-чого, що виснажує вашу енергію або змушує вас почуватися гірше. Ваша стрічка — ваші правила.

Встановіть години для спілкування

У всіх нас були ці прокручування «ще п’ять хвилин», які перетворюються на глибоке занурення о 1-й ночі, зазначає експертка. Встановіть час для спілкування, і раптом ви станете тими, хто керує правилами, а не ваш телефон.

Створюйте контент

Поділіться чимось: вашим гумором, вашими думками, вашими перемогами чи навіть вашими маленькими невдачами.

Коли ви переходите від простого перегляду до активного обміну, ви повертаєте собі трохи контролю і робите свій куточок соціальних мереж більш схожим на дім.

Заплануйте «дні детоксу»

Уявіть собі, що ви даруєте своєму мозку «спа-день». Виходьте з дому на 24 години щотижня і робіть щось лише для себе, наприклад, готуйте, гуляйте, дрімайте, переглядайте шоу або занурюйтеся в гарну книжку.

Ви повернетеся до соціальних мереж бадьорими, а не виснаженими, і, можливо, навіть помітите, що з нетерпінням очікуєте часу, проведеного далеко від екрану.

Змініть свій ранок

Витратьте перші 30 хвилин свого дня на те, що приносить вам радість, каже Там Каур, коучиня з особистісного зростання і розвитку. Це може бути вихід на сонце, читання на вашому улюбленому дивані або приготування матчі.

Коли ви закохуєтеся у першу мить свого дня, ви не потребуватимете соціальних мереж, які відволікають вас від неї.

Заповніть свій щоденник

Плануйте своє життя з метою, яка приносить вам задоволення, рекомендує Каур. Складайте свій графік досконально, з повною структурою дня, що допоможе вам досягти цілей — що більше ваш день спрямований на те, що ви хочете отримати в житті, то менше місця залишається для бездумного гортання.

Звертайте увагу на свої почуття

Почніть з того, щоб відчути, як ви почуваєтеся під час і після використання соціальних мереж, пропонує докторка Олена Туроні, психологиня-консультантка.

Усвідомлення — це перший крок до змін. Якщо певні акаунти викликають у вас порівняння або самокритику, подумайте про те, щоб відписатися чи ігнорувати їх, і активно формуйте свою стрічку, щоб вона відображала те, що вас підбадьорює, надихає або інформує здоровим чином.

Заплануйте час на «вимкнення»

Встановіть чіткі часові обмеження, наприклад, використовуючи таймери застосунків або створюючи миті «без телефона» протягом дня, особливо вранці й перед сном, радить докторка Туроні.

Замініть час, проведений за переглядом вебсторінок, заняттями, які справді заряджають вас енергією, як-от коротка прогулянка, читання книжки або дзвінок другові.

Виходьте з «автопілота»

Запитайте себе, чому ви відкриваєте застосунок і що хочете від нього отримати, замість того, щоб дозволяти звичці брати гору, радить докторка Туроні.

Ця невелика зміна мислення може допомогти вам відчути більше контролю і зробити соціальні мережі інструментом, який використовуєте ви, а не тим, що використовує вас.

Керуйте своїм алгоритмом

Очистьте свою стрічку. Навчіть свій алгоритм взаємодіяти з позитивними публікаціями, щоб ваша сторінка показувала вам контент, який покращує настрій.

Позбудьтеся телефона у спальні

Залишайте свій пристрій поза спальнею на ніч. Це покращить якість і тривалість вашого сну, оскільки ви не матимете спокуси швидко прокрутити сторінки перед сном.

Замість того, щоб використовувати телефон як будильник, купіть старомодний, щоб не брати його до рук одразу після пробудження.

Встановіть обмеження на кількість

Встановіть обмеження на кількість соціальних мереж. Це дасть вам невелику перевагу, яка допоможе вам переосмислити, чи дійсно ви хочете переглядати сторінки.

Встановіть особисті правила

Створіть вдома окремі зони без ґаджетів. Встановіть правило, що у вас не буде телефонів за обіднім столом або на столі — це збереже ваш пристрій поза зоною вашої досяжності й зору, запобігаючи звичній його перевірці або відволіканню, якщо у вас з’явиться сповіщення.

Знайте своє «чому»

Перш ніж вносити зміни, зупиніться і запитайте себе: чому я хочу змінити взаємодію з соціальними мережами, рекомендує психологиня-дослідниця, докторка Емма Палмер-Купер.

Можливо, тому, що це забирає час, проведений з близькими, впливає на ваш настрій чи витісняє заняття, які ви цінуєте. Що чіткіше ви розумієте свою думку, то легше вам буде виробити значущі звички, яких ви зможете дотримуватися.

Насолоджуйтеся новими можливостями

Мети легше дотримуватися, коли вона сформульована навколо того, до чого ви рухаєтеся, а не навколо того, чого ви уникаєте, каже Палмер-Купер.

Якщо ви скорочуєте використання соціальних мереж, подумайте про те, що отримуєте натомість, наприклад, душевний спокій, більше часу для хобі, глибші особисті розмови.

Ставте чіткі цілі

Розпливчастих намірів, як-от «витрачати менше часу на Instagram», важче дотримуватися, ніж конкретних. Натомість спробуйте перевіряти сповіщення один раз на день, а потім виходьте з облікового запису. Таким чином ви можете відстежувати свій прогрес і отримувати справжнє відчуття досягнення.

Святкуйте свої успіхи

Коли ви дотримуєтеся своєї нової звички, винагороджуйте себе, і це необов’язково означає витрачання грошей. Це може бути приготування улюбленої чашки чаю, насолода прогулянкою або проведення часу за творчим проєктом, який вам подобається.

Ключове — зупинитися і помітити задоволення, яке приходить від виконання. Це позитивне підкріплення зміцнює звичку та робить її більш ймовірною для тривалого періоду.

Шукайте позитив

Уявіть свою стрічку як список гостей на вечерю і запрошуйте лише тих, які вас живлять, пропонує Наомі Магнус, психотерапевтиня.

Підпишіться на акаунти, які надихають, навчають або приносять радість, і обережно відписуйтесь від усього, що викликає порівняння чи негатив. Добре підібрана стрічка схожа на гарно накритий стіл: заспокійлива, підбадьорлива і з гарною компанією.

Поділіться своїми спогадами

Замініть скролінг на розповідання історій, додає Наомі Магнус. Замість пасивного споживання контенту використовуйте соціальні мережі, щоб розповідати власні автентичні історії — чи то рецепт, який ви спробували, чи то книжка, яка вас зворушила.

Цей перехід від скролінгу до творення робить його змістовнішим і менш виснажливим.

Використовуйте «часовий блок»

Встановіть межі щодо того, скільки часу протягом дня ви скролите. Облікові записи в соціальних мережах не потрібно перевіряти цілодобово — визначте встановлений для цього час і дотримуйтеся його.

Це створює межі, які захищають вашу увагу, залишаючи більше місця для реальних розмов, хобі та відпочинку.

Практикуйте усвідомлене використання

Залучайте, а не просто споживайте, радить докторка Раві Гілл, психологиня. Коментуйте, діліться і спілкуйтеся змістовно, замість того, щоб пасивно гортати. Перевіряйте себе до та після використання соціальних мереж. Ви почуваєтеся краще чи гірше? Відрегулюйте це відповідно.

Уникайте культури порівняння

Легко потрапити в пастку негативу соціальних мереж. Створіть позитивне соціальне середовище і видаліть тих, з ким ви себе порівнюєте або кого засуджуєте.

Відписуйтеся від сторінок з негативом

Дуже легко знайти акаунти, які спочатку можуть здаватися цікавими, а потім процвітають на драмі, осуді та приниженні людей. Не витрачайте свій час на споживання такого контенту — це може зрештою вас виснажити.

Встановлюйте цільові обмеження

Встановіть часові обмеження для платформ, з якими у вас найбільше труднощів — тих, які тримають вас у непродуктивному циклі постійного скролу.

Знайдіть схвалення в іншому місці

Легко захопитися онлайн-схваленням, чекаючи на лайки, коментарі чи поширення.

Але деякі з найкращих моментів у житті ніколи не потрапляють до стрічкиу. Візьміть собі за звичку помічати й насолоджуватися своїми «офлайн-перемогами» — завершенням проєкту на роботі, досягненням фітнес-мети чи просто чудовим днем із друзями.

Вимкніть сповіщення

Усі ці маленькі дзвінки і дзижчання переводять ваше тіло в режим «бий або біжи», попереджає експертка Джулс Брім. Так спрацьовує давня система виживання вашого мозку. Кожне сповіщення як крихітний дзвіночок тривоги — коли ви отримуєте десятки таких на день, ваш мозок ніколи по-справжньому не відпочиває.

Зменшення кількості сповіщень — або їх повне вимкнення — дає вашій нервовій системі перепочинок, щоб ви могли насолоджуватися соціальними мережами, не відчуваючи, що постійно перебуваєте у стані підвищеної готовності.

Дайте собі трохи свободи

Регулярно проводьте час офлайн, заплановані перерви від телефона покращать вашу взаємодію з ним.

Ви зрозумієте, що насправді нічого не пропускаєте — світ постійно обертається, і ніщо не є надто терміновим.

Зосереджуйтеся на собі

Під час користування соціальними мережами знайдіть хвилинку, щоб звернути увагу на те, що відчувають ваші розум і тіло.

Запитайте себе: «Я спокійна, тривожна чи натхненна?». Якщо почнуть підкрадатися негативні емоції, відійдіть лише на п’ять хвилин. З часом, зробивши це регулярною звичкою, ви зможете залишатися більш пов’язаними зі своїм тілом, а не переходити на автопілот і витрачати години на гортання.

Використовуйте режим «не турбувати»

Використовуйте налаштування «час простою» на своєму телефоні. Це автоматично переведе ваш телефон у режим «не турбувати» в певний час доби і запобігне тому, щоб ви чули сповіщення.

Розбивайте цілі на дрібніші

Спробуйте поєднати довгострокову мету, як-от «я хочу витрачати менше часу на гортання», з практичним короткостроковим кроком, наприклад, обмеженням використання соціальних мереж до 10 хвилин вранці та ввечері, пропонує докторка Палмер-Купер. Такі інструменти, як таймери застосунків, можуть допомогти вам дотримуватися цих меж і нагадати, коли час перейти до чогось повноціннішого.

Відновлюйте свою мотивацію

Пригадайте час, коли ви відкладали телефон. Що ви зробили замість цього? Як ви потім почувалися? Згадка про ці перемоги може посилити вашу мотивацію, коли вас знову щось спокушатиме.

Зверніться до натхнення

Створіть свою стрічку, щоб вона була сповнена натхнення, радості та речей, які справді додають цінності вашому дню.

Зберігайте публікації, які вас надихають, а потім використовуйте їх пізніше, щоб підживлювати власну творчість чи особисті цілі. Відписуйтеся, ігноруйте і блокуйте все, що не відповідає цьому.