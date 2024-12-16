12 фінансових запитань, які партнерам варто обговорити ще до шлюбу

Жінки бояться ставити запитання про гроші, бо не хочуть здаватися меркантильними. Чоловіки уникають подібних розмов, щоб не налякати кохану та не похитнути її відчуття безпеки. Однак, обговорювати фінанси потрібно, адже це допоможе вам зрозуміти, чи є у вас із партнером спільне майбутнє, стверджує експертка та спікерка з питань корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель.

"Є кілька порад, які допоможуть вам почати незручну розмову про гроші, – каже Єлєна Шепель. – Для початку можна використовувати нейтральні запитання на кшталт: "Якими ти бачиш наші фінанси через рік?" Також до фінансових розмов партнера можна підвести розповівши йому про власний досвід. Якщо у вас в родині або у попередніх стосунках були певні правила – розкажіть про них партнеру. Скажіть, що вам подобалось, а що ні. Попросіть його поділитися власним досвідом. Серйозну розмову про гроші можна перетворити навіть на цікаву гру. Напишіть на невеликих аркушах чи картках запитання, відповіді на які вас цікавлять. Витягнувши з колоди картку, по черзі відповідайте на запитання. У формі гри, без зайвого стресу, ви можете обговорити все, що вас цікавить. Додам, що на картках обов’язково треба написати 12 базових запитань, які точно варто обговорити до шлюбу.

Як ти ставишся до грошей?

Це запитання допоможе зрозуміти, яке значення мають гроші у житті кожного з партнерів. Для когось гроші – це безпека. А для когось – інструмент для досягнення мети. В міру того, як партнери в ході розмови більш детально розкривають, що вони мають на увазі, це може їх зблизити або ж дасть розуміння, що до грошей вони ставляться абсолютно по-різному.

Розкажи про свій поточний фінансовий стан?

Непросте запитання, оскільки багатьом буває важко чесно розказати про свої доходи та витрати. Але дізнатись на нього відповідь треба до того, як ви зайдете у партнерський союз. Обов’язково проговоріть, які у вас є доходи, заощадження, борги, кредити чи іпотека. Обидві сторони мають право знати, яке майно є у володінні кожного з партнерів і що з ним станеться після реєстрації офіційного шлюбу.

Розкажи про свої фінансові цілі?

Обговоріть свої короткострокові та довгострокові цілі (ті, на виконання яких потрібно понад 12 місяців). Серед фінансових задач може бути що завгодно: купівля спільного житла, автомобіля, створення сімейного бізнесу або благодійного фонду, подорож чи накопичення для пенсійного фонду. Додам, що спільні цілі дуже зближують партнерів.

Яким буде наш родинний бюджет?

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, визначитись із форматом родинного бюджету варто до вступу у шлюб. Спільний, окремий чи змішаний? Оберіть той варіант, який буде до вподоби обом. Також раджу обговорити, наскільки важливо для кожного з партнерів мати гроші для особистих витрат. Це може бути певна сума на місяць, яку чоловік та дружина будуть витрачати на власний розсуд і не будуть за них відчитуватись. Додатково обговоріть, як будуть розподілятися витрати: порівну чи пропорційно доходам?

Як ти ставишся до заощаджень?

В українців досить погано прокачана навичка заощаджувати гроші. Але ця тенденція змінюється, тому варто одразу дізнатись хто з партнерів заощаджує гроші, а хто ні. А потім дійти згоди щодо спільних накопичень. Обов’язково додайте до цього запитання ще кілька уточнювальних. Чи буде створюватись спільний резервний фонд? Які суми щомісяця буде до нього додавати кожен із партнерів?

Розкажи про своє ставлення до боргів?

Важливий момент – ставлення партнерів до позик та кредитів. Хтось звик користуватись кредитними лімітами на карті, а хтось давно заблокував цю опцію, щоб уникнути виплати відсотків. Якщо ставлення до кредитів у обох партнерів позитивне, обговоріть чи комфортно вам буде брати спільний кредит та як ви разом будете нести за нього відповідальність.

Як ти ставишся до великих покупок?

Поговоріть із партнером про те, як будуть прийматися рішення про значні витрати. Наприклад, купівлю автомобіля чи дорогої техніки. Тут додатково можна проговорити, чи плануєте ви купувати своє житло. Можливо партнеру подобається жити в орендованому? У цьому запитанні бачення спільного майбутнього може суттєво відрізнятися. Обговоріть, хто і як буде фінансувати купівлю або оренду житла.

Скільки коштів потрібно на виховання дітей?

У цьому запитанні ми обговорюємо фінансовий аспект виховання дітей. З'ясуйте, скільки приблизно коштів вам потрібно, щоб оплатити одяг, освіту та інші пов'язані з дітьми витрати. Кожен із партнерів має висловити своє бачення і щодо кількості дітей у вашій майбутній родині, і щодо рівня їхнього фінансового забезпечення.

Чи будете ви фінансово підтримувати свою рідню?

Важливий момент, до якого іноді не буває готовим хтось із партнерів – фінансова допомога батькам або іншим близьким родичам. Якщо такі витрати плануються, добре було б заздалегідь визначити в якому обсязі буде відбуватися ця допомога. Як часто та в яких сумах? Звідки будуть братися кошти для допомоги.

Розкажи про своє бачення роботи й кар'єри?

Кар'єрні плани кожного з партнерів впливатимуть на фінанси в родині. Вам буде корисно дізнатись, чи готовий партнер вас підтримати, якщо ви вирішите змінити роботу. Ще один важливий момент – декрет. Проговоріть, що буде відбуватися, коли після народження дитини жінка опиниться в декретній відпустці. Як буде відбуватися фінансування родини в цей період? Уточніть, скільки за очікуваннями чоловіка жінка проведе часу в декреті. Згідно з українським законодавством, жінка може бути в декреті 3 роки, але багато чоловіків не готові повністю брати на себе фінансування родини на цей строк. Про це жінці краще дізнатись до офіційного оформлення шлюбу.

Яка роль у фінансових справах родини тобі подобається?

Партнери мають відповісти, яка фінансова роль у житті родини їм подобається. Визначте того, хто буде вести сімейний бюджет, хто буде оплачувати рахунки, контролювати доходи й витрати, хто буде займатись заощадженнями. Ще одна важлива роль - ініціатор щомісячних розмов про гроші.

Єлєна Шепель

Які фінансові зобов'язання виникнуть у разі розлучення?

Це запитання обговорюють вкрай рідко. Але хіба погано, якщо ви будете точно знати, яким чином розподіляться фінанси чи майно, якщо ваші стосунки закінчаться. Навіть якщо це запитання вам здається некомфортним, його треба проговорити. Саме цей момент чітко покаже сталення, підходи й цінності кожного з партнерів та допоможе уникнути конфліктів у майбутньому.

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