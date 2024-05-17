4 ознаки аб’юзивної дружби: психологиня розказала на що звернути увагу

Ми звикли думати, що друг – людина, яка завжди підтримає, на яку можна покластись і довірити найпотаємніші бажання та страхи. Але, на жаль, часто виявляється, що друг – вовк у шкурі вівці.
Дружба – це легкі, а подекуди складні, взаємовідносини з людиною, яка тобі не рідня фізично, але духовно. Час просіює друзів через сито, і з кожним роком сітка цього сита стає ширшою, аби поруч залишались лиш «обрані».
А поки поруч друг неперевірений часом, подумайте, чи точно він той друг, який вартий вашої уваги. Психологиня Anastasia Marchenko у своєму відео відзначила певні критерії, за якими можна зрозуміти, що поруч з вами небезпечна людина.
Фрази аб’юзерів:
- Емоційний абʼюз: "Ти нічого не можеш зробити без мене», чи «Ти ніколи не зможеш знайти кращого друга, ніж я"
- Фізичний абʼюз: "Якщо ти не зробиш так, як я кажу, я тебе змушу", чи "Ти все одно зробиш так, як я скажу"
- Фінансовий абʼюз: "Позич мені грошей, або я більше не буду з тобою спілкуватися", чи "Якщо ти не позичиш мені грошей, ти - не справжній друг!"
- Соціальний абʼюз: "Якщо ти будеш дружити з ними, то я перестану бути твоїм другом»
Ознаки аб'юзу у дружбі:
- Друг вас постійно знецінює, применшує значущість ваших досягнень і критикує. Робить він це для того, аби ви не відчули себе кращим за нього, а свідчить це про його низьку самооцінку і невпевненість у собі.
- В компанії він намагається «підколоти», невдало та образливо пожартувати, виставити вас у негативному світлі. Це та сама історія, що і в попередньому пункті, аби відчувати себе значущим, «другу» потрібне визнання оточення і йому важливо, аби ви не затьмарили «світло його вогню, що ледь тліє».
- Ніколи не радіє за вас, особливо, коли у вас, наприклад, фінансове підвищення, чи новий етап у житті. Як же тут радіти, коли ви розвиваєтесь, можливо зустрічаєте нових, цікавих людей, маєте змогу придбати собі щось нове і краще. Вся увага на вас, а не на «друга», миритись з таким аб'юзер ніколи не буде.
- Від вас завжди потребують емоційного обслуговування. Для друга аб'юзера, ви – носовичок, яким можна витерти сльози та шмарклі, а вам з тими шмарклями жити далі. Йому ви потрібні тоді, коли йому погано, а коли добре, про хустинку забувають і не дістають з кишені.
До речі, нещодавно ми писали про те, «Як поставити хейтера на місце: корисний лайфгак»
@marchenko_ana Дружба – це довіра, підтримка і взаєморозуміння. Але іноді відносини можуть стати токсичними через абʼюз. Абʼюз в дружбі може приймати різні форми: емоційний, фізичний, фінансовий або соціальний. Це може включати підлеглість, маніпуляції, обмеження свободи або навіть насильство. Важливо розуміти, що жертва абʼюзу не заслуговує на це і має право на підтримку та захист. Здорові відносини базуються на взаємному повазі і рівності, тож важливо відмовлятися від дружби, яка шкодить вашому фізичному і психічному здоров'ю. Емоційний абʼюз: "Ти не можеш робити нічого без мене. Ти ніколи не зможеш знайти кращого друга, ніж я." Фізичний абʼюз: "Якщо ти не зробиш так, як я кажу, я тебе змушу." Фінансовий абʼюз: "Позич мені грошей, або я більше не буду з тобою спілкуватися." Соціальний абʼюз: "Якщо ти будеш дружити з ними, то я перестану бути твоїм другом.» А які ощнаки помічали ви у своїх друзях ? #психолог #психологія #абьюз #абьюзер #психология_успеха #психология #психологукраїна #психологукраина #психологонлайн #качели #дружба #друзі #друзья ♬ оригинальный звук - KR7.
Цінуйте себе і свій час. Дружба, це не гра в одні ворота, це стосунки 50/50. Друг це людина, яка голосніше всіх буде радіти вашій перемозі, і яка буде найтихішою у світі, коли вам просто треба помовчати не на самоті.
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