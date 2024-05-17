4 ознаки аб’юзивної дружби: психологиня розказала на що звернути увагу

Ми звикли думати, що друг – людина, яка завжди підтримає, на яку можна покластись і довірити найпотаємніші бажання та страхи. Але, на жаль, часто виявляється, що друг – вовк у шкурі вівці.

Дружба – це легкі, а подекуди складні, взаємовідносини з людиною, яка тобі не рідня фізично, але духовно. Час просіює друзів через сито, і з кожним роком сітка цього сита стає ширшою, аби поруч залишались лиш «обрані».

А поки поруч друг неперевірений часом, подумайте, чи точно він той друг, який вартий вашої уваги. Психологиня Anastasia Marchenko у своєму відео відзначила певні критерії, за якими можна зрозуміти, що поруч з вами небезпечна людина.

Фрази аб’юзерів:

Емоційний абʼюз: "Ти нічого не можеш зробити без мене», чи «Ти ніколи не зможеш знайти кращого друга, ніж я"

"Ти нічого не можеш зробити без мене», чи «Ти ніколи не зможеш знайти кращого друга, ніж я" Фізичний абʼюз: "Якщо ти не зробиш так, як я кажу, я тебе змушу", чи "Ти все одно зробиш так, як я скажу"

"Якщо ти не зробиш так, як я кажу, я тебе змушу", чи "Ти все одно зробиш так, як я скажу" Фінансовий абʼюз : "Позич мені грошей, або я більше не буду з тобою спілкуватися", чи "Якщо ти не позичиш мені грошей, ти - не справжній друг!"

: "Позич мені грошей, або я більше не буду з тобою спілкуватися", чи "Якщо ти не позичиш мені грошей, ти - не справжній друг!" Соціальний абʼюз: "Якщо ти будеш дружити з ними, то я перестану бути твоїм другом»

Ознаки аб'юзу у дружбі:

Друг вас постійно знецінює, применшує значущість ваших досягнень і критикує. Робить він це для того, аби ви не відчули себе кращим за нього, а свідчить це про його низьку самооцінку і невпевненість у собі. В компанії він намагається «підколоти», невдало та образливо пожартувати, виставити вас у негативному світлі. Це та сама історія, що і в попередньому пункті, аби відчувати себе значущим, «другу» потрібне визнання оточення і йому важливо, аби ви не затьмарили «світло його вогню, що ледь тліє». Ніколи не радіє за вас, особливо, коли у вас, наприклад, фінансове підвищення, чи новий етап у житті. Як же тут радіти, коли ви розвиваєтесь, можливо зустрічаєте нових, цікавих людей, маєте змогу придбати собі щось нове і краще. Вся увага на вас, а не на «друга», миритись з таким аб'юзер ніколи не буде. Від вас завжди потребують емоційного обслуговування. Для друга аб'юзера, ви – носовичок, яким можна витерти сльози та шмарклі, а вам з тими шмарклями жити далі. Йому ви потрібні тоді, коли йому погано, а коли добре, про хустинку забувають і не дістають з кишені.

До речі, нещодавно ми писали про те, «Як поставити хейтера на місце: корисний лайфгак»

#психологія #абьюз #абьюзер #психология_успеха #психология #психологукраїна #психологукраина #психологонлайн #качели #дружба #друзі #друзья ♬ оригинальный звук - KR7. @marchenko_ana Дружба – це довіра, підтримка і взаєморозуміння. Але іноді відносини можуть стати токсичними через абʼюз. Абʼюз в дружбі може приймати різні форми: емоційний, фізичний, фінансовий або соціальний. Це може включати підлеглість, маніпуляції, обмеження свободи або навіть насильство. Важливо розуміти, що жертва абʼюзу не заслуговує на це і має право на підтримку та захист. Здорові відносини базуються на взаємному повазі і рівності, тож важливо відмовлятися від дружби, яка шкодить вашому фізичному і психічному здоров'ю. Емоційний абʼюз: "Ти не можеш робити нічого без мене. Ти ніколи не зможеш знайти кращого друга, ніж я." Фізичний абʼюз: "Якщо ти не зробиш так, як я кажу, я тебе змушу." Фінансовий абʼюз: "Позич мені грошей, або я більше не буду з тобою спілкуватися." Соціальний абʼюз: "Якщо ти будеш дружити з ними, то я перестану бути твоїм другом.» А які ощнаки помічали ви у своїх друзях ? #психолог

Цінуйте себе і свій час. Дружба, це не гра в одні ворота, це стосунки 50/50. Друг це людина, яка голосніше всіх буде радіти вашій перемозі, і яка буде найтихішою у світі, коли вам просто треба помовчати не на самоті.

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