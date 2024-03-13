5 заборонених технік: як визначити нарциса у суперечці

Нарциси, які мають високу самооцінку та потребу у визнанні, здатні використовувати ці підступні дії для досягнення своїх цілей та домінувати у взаємодії з іншими.

Нарциси, люди з високою самооцінкою, надмірною потребою у визнанні та увазі, та тенденцією домінувати в оточенні, часто є майстрами аргументації, адже вміло використовують ці п'ять технік, що сигналізують про їхню особливу поведінку та психологічні особливості, про які детально розповіла у своєму TikTok лікарка, психотерапевтка зі ступенем доктора психології, що спеціалізується на психодинамічному підході Енні Циммерман.

Психотерапевтка стверджує, що виявлення нарциса або нарцисичних тенденцій через суперечку є одним з найефективніших методів, оскільки здоровий діалог з ними зазвичай не дає результатів через їхні унікальні поведінкові моделі, що випливають в дискусії.

Відмова

Нарциси схильні заперечувати будь-що, від своєї відповідальності до фактів, що стосуються їхньої участі в ситуації. Вони не приймають власні помилки, а будь-які вибачення можуть звучати надмірно обґрунтованими або простими словами безглуздими.

Прогинаються

Нарциси швидко переносять увагу на інший бік, коли вони почуваються заштовхнуті у кут. Часто вони спрямовують розмову на ваші недоліки або помилки, намагаючись відвернути увагу від своєї власної поведінки чи відповідальності.

Гра в жертву

Нарциси часто грають роль жертви та переконують всіх, що саме вони стали об'єктом несправедливості чи поганих обставин. Це стратегія, яка може змусити інших відчувати провину, хоча насправді це нарцис зазвичай викликав конфлікт.

Газлайтинг

Нарциси використовують тактику, відому як газлайтинг, щоб змусити вас відчувати себе некомфортно або неправильно через вашу реакцію на їхню поведінку або слова. Вони можуть змінювати або спотворювати факти та спростовувати вашу інтерпретацію ситуації, щоб ви відчували себе невпевненими. Нарциси можуть намагатися змінити ваше сприйняття реальності, викликати у вас сумніви у власній пам'яті або оцінці подій, щоб ви підсвідомо прийняли їхню версію подій, а не свою. Це може призвести до внутрішньої конфузії, невпевненості та зниження самооцінки.

Напад і агресія

Нарциси можуть стати агресивними та нападати, коли вони відчувають загрозу чи критику. Вони захищають свої власні ідеї та переконання або намагаються виявити домінантність через агресію.

Розуміння цих стилів аргументації може допомогти виявити нарциса у вашому оточенні та виявити його нарцисичні тенденції. Важливо пам'ятати про їхні особливості, щоб ефективно взаємодіяти з ними та захистити себе від можливих негативних наслідків.

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